Суд снял арест с «дочки» СМАРТС

Структуры МТС и поволжский оператор СМАРТС приступили к урегулированию судебных споров и начнут процесс примирения с продажи «дочки» СМАРТС в Йошкар-Оле. Это следует из определения Арбитражного суда Самарской области. В нем арбитраж разрешил группе СМАРТС продать структуре МТС дочернюю компанию, акции которой ранее находились под арестом. Ранее эту же сделку одобрил Высокий суд Англии и Уэльса, говорится в документе. Продажа «СМАРТС – Йошкар-Ола» – одно из условий урегулирования спора между операторами, говорится в определении суда. Из него же следует, что покупателем выступит «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС).

Именно «Телеком-Поволжье» просила в декабре 2015 г. наложить арест на активы СМАРТС.

Предметом тяжбы между «Телеком-Поволжье» и СМАРТС стал договор, по которому МТС должна была приобрести семь региональных активов группы. Первая часть этой сделки прошла в декабре 2014 г.: МТС купила у СМАРТС операторов в Уфе, Пензе и Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Еще четыре компании, главным активом которых были частоты в диапазоне 1800 МГц, СМАРТС должна была сначала выделить в отдельных «дочек», а осенью 2015 г. продать МТС. Однако сделка не состоялась.

Сколько стоит Йошкар-Ола Исходя из результатов аукциона Роскомнадзора 1 МГц в этом диапазоне в расчете на одного жителя региона обошелся осенью 2015 г. операторам в сумму от 12 до 22 руб. Если взять за основу эти цифры и данные Росстата о количестве жителей в республике, то частоты «СМАРТС – Йошкар-Ола» могли бы стоить от 240 млн до 450 млн руб.

Собеседники в СМАРТС и МТС винили в срыве сделки друг друга, но указывали, что причиной разлада стал аукцион на частоты 1800 МГц, проведенный той же осенью 2015 г. Роскомнадзором. Цена на частоты на нем выросла в 6 раз, оказалось, что активы «дочек» СМАРТС стоят дороже, говорили люди, близкие к обеим сторонам разбирательства. Человек, близкий к МТС, объяснял этим отказ СМАРТС исполнить сделку, а человек, близкий к СМАРТС, – то, что МТС решила вернуться к сделке после того, как прошел крайний срок ее завершения. В итоге МТС пыталась взыскать со СМАРТС $35 млн упущенной выгоды в Высоком суде Англии и Уэльса. Необходимость ареста активов компания объясняла риском того, что акционеры СМАРТС могут передать акции спорных активов третьим лицам еще до вынесения окончательного вердикта. В конце декабря 2015 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял обеспечительные меры и запретил группе СМАРТС продавать или совершать какие-либо иные действия по отчуждению акций ее «дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе.

Ранее МТС и СМАРТС уже ходатайствовали о снятии ареста с акций «СМАРТС – Йошкар-Ола» в самарском арбитраже, но безуспешно. Фактически стороны просили суд разрешить СМАРТС передать акции своего актива группе МТС. Шестого сентября самарский арбитраж отказал компаниям, мотивировав свое решение тем, что вопрос о замене обеспечительных мер должен рассматриваться в первую очередь по месту проведения основного арбитражного разбирательства, т. е. в Лондоне. Ознакомившись позже с решением британских коллег, самарский суд вынес аналогичное решение и разрешил сделку.

Вчера представители СМАРТС и МТС отказались комментировать сделку и судьбу трех других спорных активов. Сумму возможной сделки по продаже «СМАРТС – Йошкар-Ола» представители операторов также не раскрывают. «Дочка» СМАРТС в Марий Эл владеет двумя полосами частот шириной по 14,8 МГц в диапазоне GSM-1800, говорил ранее представитель поволжского оператора.