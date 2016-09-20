Рисков, что мобильные операторы станут компенсировать расходы «Ростелекома», прибавилось

Рабочая группа по связи и информационным технологиям экспертного совета при правительстве признала «компромиссным» и рекомендовала утвердить проект постановления правительства, разработанный Минкомсвязи и касающийся межоператорских расчетов (интерконнект). Это следует из заключения рабочей группы, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердил один из участников экспертного совета).

Фиксированные и мобильные операторы платят друг другу за приземление вызовов. Но если плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, то тарифы, по которым сотовые компании платят крупнейшим (так называемым существенным) операторам фиксированной связи – например, «Ростелекому» и МГТС, – устанавливаются государством. В итоге выходит, что сотовые операторы платят фиксированным меньше.

Разработанный Минкомсвязи и одобренный Федеральной антимонопольной службой проект постановления меняет правила. Согласно этому проекту сотовые операторы должны платить фиксированным компенсацию, которая рассчитывается по особой схеме. Сперва определяется разница между тарифом на исходящий звонок из сети фиксированного оператора и ценой входящего вызова в его сеть с мобильного. Затем эта разница умножается на общую длительность всех вызовов, исходящих из сети существенного оператора. В итоге выходит сумма компенсации. По сути, мобильные операторы возвращают «Ростелекому» то, что он им переплатил.

Копеечный дисбаланс 0,35 руб. за минуту платит «Ростелеком» за завершение вызова на мобильные сети

0,12-0,35 руб. за минуту платят сотовые операторы «Ростелекому» за приземление звонка на местную сеть и 0,43–0,9 руб. – на зоновую

Эта идея не понравилась «Мегафону»: он посчитал, что тарифную разницу надо умножать на продолжительность не исходящих из фиксированной сети звонков, а входящих. Сейчас входящий и исходящий трафик между мобильными и существенными операторами примерно одинаков, так что большой разницы не будет, уверяла компания. Предложение «Мегафона» ставит под вопрос весь смысл реформы, возражал человек, близкий к «Ростелекому»: тогда ничто не помешает мобильным операторам установить заградительные тарифы на звонки с мобильных телефонов на фиксированные. Не будет таких звонков – не придется и платить за трафик. А фиксированные операторы так действовать не могут: их тарифы установлены регулятором.

Экспертный совет при правительстве – совещательный орган, призванный проводить экспертизу экономических и социально значимых решений правительства. Рабочая группа при совете учитывает, что у «Ростелекома» и сотовых операторов противоположные точки зрения, и призывает поручить Минкомсвязи в конкретные сроки (например, за полгода) проработать дальнейшее совершенствование норм, регулирующих межоператорскую сферу, совместно с участниками рынка. В частности, члены рабочей группы предлагают проанализировать, нужно ли вообще сохранять разделение сетей связи на местные и зоновые; подумать о таком регулировании, которое учитывало бы распространение мультисервисных сетей.

Сотрудники «Ростелекома» присутствовали на заседании рабочей группы, говорит его представитель Валерий Костарев. По его словам, оператор настаивает: условия для работы фиксированных и мобильных сетей связи должны быть равными. Расчеты компенсаций проводились с учетом всех видов трафика, обращает внимание Костарев, и, если что-то не учитывать, суть реформы будет искажена.

Позиция «Вымпелкома» «коррелирует с мнением экспертов», говорит его представитель. МТС знакома с заключением рабочей группы и поддерживает его, сказал представитель компании Дмитрий Солодовников. «Мегафон» также ознакомился с заключением, отметила его представитель Юлия Дорохина. По ее словам, оператор выступает за дерегулирование рынка интерконнекта и отмену самого института существенного оператора.

Сотрудники двух операторов напоминают, что изначально обсуждать межоператорские тарифы должна была рабочая группа под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Предыдущее заседание по этому вопросу было отложено.

Представитель экспертного совета не ответил на вопросы «Ведомостей». Представители Минкомсвязи и аппарата Дворковича отказались от комментариев.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Голицына