Samsung распродает доли в нескольких активах

Корпорация Samsung объявила о продаже принадлежащих ей долей в производителе жестких дисков Seagate Technology (4,2%), производителе чипов Rambus (4,5%), нидерландском производителе полупроводниковых приборов ASML Holding (половина от 4,5%-ного пакета) и японском производителе электроники Sharp (0,7%).

О продаже активов стало известно после того, как крупнейший в мире производитель смартфонов объявил об отзыве по всему миру 2,5 млн устройств Galaxy Note 7 из-за перегрева и самовозгорания аккумуляторных батарей. Samsung не раскрывает сумму, которую планирует выручить от продажи, но эти средства в любом случае пригодятся корпорации, чтобы покрыть стремительно растущие расходы на крупнейший в истории отрасли отзыв.

На прошлой неделе осведомленный источник рассказывал The Wall Street Journal, что Samsung продает половину своей доли в ASML Holding за 606 млн евро. Исходя из рыночных котировок по состоянию на вечер пятницы, стоимость долей южнокорейской компании в Rambus, Seagate и Sharp превышает $500 млн.

Цель продажи активов – упорядочить вложения и сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса, говорится в заявлении Samsung. Там также подчеркивается, что компания продолжит тесное сотрудничество с Rambus, Seagate, Sharp и ASML, несмотря на выход из числа их собственников. Ранее она уже взяла курс на избавление от непрофильных активов, чтобы найти средства на развитие в таких сферах, как биофармацевтика.

Несмотря на то что еще 2 сентября южнокорейская компания заявила о готовности добровольно отозвать более 2,5 млн смартфонов, она до сих пор испытывает давление со стороны регуляторов, требующих более решительных действий. Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США в четверг официально объявила об отзыве этих смартфонов с американского рынка. По прогнозам аналитиков, отзыв может стоить Samsung до $1 млрд.

После того как стало известно об отзыве, инвесторы начали избавляться от акций Samsung. Так, 9 сентября компания потеряла более $10 млрд рыночной капитализации и еще $15,9 млрд – в следующую торговую сессию 12 сентября.

За последние 10 лет Samsung использовал масштабы своего производства для экспансии в секторе смартфонов, телевизоров и запчастей, например дисплеев и полупроводников. Однако теперь руководство корпорации считает, что эти рынки уже не могут приносить такую доходность, как раньше. На рынке смартфонов обостряется конкуренция со стороны китайских и индийских производителей, предлагающих высококачественные устройства по более низким ценам. Кроме того, в пятницу Apple начала продавать новую модель iPhone.

Перевела Надежда Беличенко