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ФАС начинает административное расследование в отношении Google

Компания не устранила нарушения, приведшие к ущемлению интересов конкурентов
ФАС начинает административное расследование в отношении Google
ФАС начинает административное расследование в отношении Google
М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) так и не получила уведомление от Google о выполнении предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства, рассказала «Ведомостям» начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. По ее словам, служба начинает административное расследование в отношении американской компании. Оно заключается в том, что ФАС заново запросит у Google информацию об исполнении предписания. Если в ходе расследования Google не сообщит, что выполнил указание, то ФАС применит к нему санкции (штраф в 300 000-500 000 руб.). По словам Заевой, расследование может занять около полутора месяцев.

ФАС готовится оштрафовать Google
ФАС готовится оштрафовать Google
Антимонопольная служба не продлила компании срок исполнения своих предписаний

В начале сентября Google попросил ФАС продлить ему срок исполнения предписания на 1-12 месяцев. Однако служба отказала компании, обосновав это тем, что у Google было достаточно времени для исполнения указания: «При принятии решения было учтено, что 10 месяцев назад срок исполнения предписания уже продлевался на месяц, до 18 декабря 2015 г., – и по тем же основаниям: в связи с необходимостью проведения значительного объема работ». А в новом ходатайстве компания не предоставила доказательств того, что обстоятельства, связанные с исполнением предписания, существенно изменились, объясняла ФАС.

В конце 2015 г. ФАС решила, что Google злоупотребляет монопольным положением на рынке мобильных приложений для устройств под управлением ОС Android, и обязала компанию устранить нарушение. Google оспорила решение ФАС в суде и проиграла в первой и второй инстанциях. На Google пожаловался «Яндекс»: компания написала в ФАС, что Google вынуждает производителей мобильных устройств под Android не предустанавливать приложения конкурентов, в том числе «Яндекса». По данным «Яндекса», три компании – Fly, Explay и Prestigio – отказались предустановить его сервисы из-за запрета Google. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет, и ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн.

Google пока не исполнил указание антимонопольного ведомства

В своем предписании ФАС обязала Google исправить соглашения с производителями мобильных устройств так, чтобы в них не было запретов на установку приложений конкурентов. Также Google должен отвязать магазин приложений Google Play от других своих сервисов – прежде всего от поиска. В части договоров Google давала возможность производителям устанавливать Google Play только в том случае, если они ставят поиск от Google на первый экран смартфона, а также устанавливают другие сервисы компании на приоритетных местах на первом экране телефона.

Представитель Google отказался от комментариев.

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