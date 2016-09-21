США выпустили рекомендации по беспилотным автомобилям

Администрация президента США Барака Обамы заявила, что компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, должны принять ряд рекомендаций правительства, чтобы убедиться, что их машины готовы для американских дорог. Регулирование должно предупредить возможные несоответствия местным законам и потенциально снизить смертельные происшествия.

В документе министерство транспорта США настаивает, чтобы производители автомобилей и другие разработчики сдавали «тест на безопасность», состоящий из 15 пунктов и описывающий, какие испытания должны проходить беспилотные автомобили, защитные меры на случай ошибки систем, а также то, как машина запрограммирована на исполнение существующих правил дорожного движения. Предполагается, что компании также должны будут разработать детальные планы защиты от компьютерного взлома автомобилей.

Документ рассматривает рекомендации как альтернативу жесткому регулированию с помощью закона. Федеральные регуляторы дорожной безопасности отказываются разрабатывать официальные правила для беспилотных автомобилей, поскольку беспокоятся, что из-за быстро развивающейся технологии эти правила устареют раньше, чем их удастся принять.

Вместо этого американские власти надеются мотивировать компании делиться данными об авариях, описывать регуляторам в деталях свои последние системы и делать усилия, чтобы убедиться в том, что технологии готовы к выходу на дороги. Сейчас регулирование задает стандарты для ремней безопасности, тормозов и других традиционных для человеческого вождения систем. В последних правилах для автономных автомобилей обычно меньше специфических критериев и больше описания областей, в которых компании-производители должны делиться информацией.

Автопроизводители и технологические компании озабочены разницей в правилах в разных штатах. Так, Калифорния недавно предложила ввести специальные лицензии на беспилотные автомобили и подвергать их определенным тестам.

Рекомендации правительства дают разработчикам твердое понимание, что регуляторы хотят от них соответствия единым нормам безопасности, а не набору внутренних правил штата. Документ предполагает, что власти штатов продолжат выдавать права, регистрировать автомобили, устанавливать правила дорожного движения, надзирать за автострахованием и устанавливать ответственность за нарушение правил. Но при этом не будут устанавливать стандарты безопасности для беспилотных автомобилей, оставив это федеральным властям.

Перевел Олег Сальманов