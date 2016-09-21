Операторы ищут новых подписчиков среди пользователей планшетов

Им интересны даже те, кто пользуется планшетами время от времени

«Скартел» (принадлежит «Мегафону», работает на его сети как виртуальный оператор под брендом Yota) даст владельцам планшетов доступ к мобильному интернету на различные временные промежутки: день, месяц и год, рассказал операционный директор «Скартела» Владимир Добрынин. Доступ на день в зависимости от региона будет стоить 50–100 руб., на месяц – 400–800 руб., а на год – 3000–6000 руб. Ограничений на трафик и скорость нет.

Тарифы для планшетов «Скартел» запустил в 2014 г. – абонентская плата на них варьируется в зависимости от скорости, напоминает Добрынин. Месячный доступ на минимальной (до 512 Кбит/с), средней (до 2 Мбит/с) и максимальной (без ограничений) скорости стоил в зависимости от региона соответственно 190–430 руб., 290–650 руб. и 550–900 руб., следует из материалов компании.

По словам Добрынина, на планшеты приходится более 10% от базы «Скартела». Количество абонентов оператор не раскрывает. По данным, которые приводил ранее консультант iKS-Consulting Максим Савватин, у «Скартела» сейчас около 2 млн абонентов. Человек, знакомый с менеджментом «Скартела», говорит о 3 млн. То есть в планшетах может работать примерно 200 000–300 000 его sim-карт.

Новые тарифы «Скартела» могут расширить его абонентскую базу за счет тех, кто пользуется планшетом время от времени: в командировках, поездках на дачу и т. п., замечает аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. Их могут заинтересовать тарифы на день и на месяц без ограничений максимальной скорости, предполагает он. Дополнительный спрос может сформироваться за счет тех, кто планирует воспользоваться sim-картой только один раз: во время 7-дневного бесплатного тестового периода, который предлагает «Скартел», отмечает Потресов. По его мнению, годовой вариант оплаты – в Москве это 4500 руб. – тоже может заинтересовать некоторое количество потребителей: безлимитный интернет для планшета за 375 руб. в месяц – хорошая цена для московского рынка.

На перенасыщенном сотовом рынке sim-карты для планшетов – верный способ для операторов расширять абонентскую базу, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Абоненты, использующие планшеты от случая к случаю, – подходящая ниша для этого, полагает он. Планшеты, как правило, используются дома, подключенными к WiFi, но, если абонент купил карту даже для разового использования, например для поездки в отпуск, он будет числиться активным в базе оператора еще три месяца, подчеркивает Кусков.

По данным «Связного», в первом полугодии 2016 г. в России было продано 2,2 млн планшетов (снижение на 21%). Выручка от их продаж составила почти 20 млрд руб., сократившись год к году на 19%.

МТС вывела на рынок специальный тариф для планшетов в 2012 г., вспоминает представитель оператора Дмитрий Солодовников. За 400 руб. в месяц его подписчики получают 4 Гб, а также бесплатный доступ к медиапорталам «Амедиатека» и Megogo, рассказывает он. В 2016 г. появился безлимитный тариф для смартфонов и планшетов с посуточной оплатой: в первый месяц подписки – 12,9 руб. в день (387 руб. за весь первый месяц), в последующие – 19 руб. в день (570 руб. в месяц). В пакет также входят безлимитные звонки в сети МТС и 200 минут вызовов на других операторов, отмечает он. По словам Солодовникова, популярность планшетов сейчас снижается из-за смартфонов: доля пользующихся планшетами абонентов МТС не превышает 3%.

«Вымпелком» уже несколько лет предлагает специальные тарифы для планшетов, при этом их перечень постоянно расширяется: есть тарифы для активных пользователей и тех, кто использует планшеты нечасто, говорит представитель оператора Анна Айбашева. В среднем трафик на планшете составляет 70–300 Мб в сутки. Специальная опция позволяет получать 100 или 500 Мб трафика в день за 19 и 29 руб., отмечает она.

Для тех абонентов «Мегафона», кому интернет на планшете нужен редко, есть опция, дающая ежемесячно 600 Мб бесплатного трафика, рассказывает его представитель Юлия Дорохина. Она замечает также, что в первом полугодии 2016 г. продажи планшетов в рознице «Мегафона» выросли год к году вдвое, объясняя это промоакциями.

Специально для активных пользователей смартфонов и планшетов «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) вывел тариф с безлимитным мобильным интернетом, рассказывает его представитель. По его словам, сейчас проникновение планшетов в сети Tele2 составляет 3,2% от общего количества устройств.