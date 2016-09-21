«Мегафон» выделил башенную инфраструктуру в отдельную компанию

Но продавать ее или объединять с кем-либо сможет лишь в следующем году

Акционеры «Мегафона» одобрили выделение из оператора 15 000 башен в отдельную Первую башенную компанию (ПБК), следует из сообщения оператора. Гендиректором ПБК назначен Александр Теремецкий, директор «Мегафона» по работе с операторами связи. Сейчас эта компания будет развиваться как часть бизнеса «Мегафона», пояснил исполнительный директор оператора Евгений Чермашенцев.

Сейчас «Мегафону» предстоит создать ПБК, завершить инвентаризацию и передачу активов, наладить бизнес-процессы и отчетность, говорится в материалах оператора. А позже, в 2017 г., «Мегафон» планирует заключить c ПБК договоры аренды и использования сооружений. Оператор пока не определился, будет ли продавать ПБК, рассматриваются и другие варианты развития актива, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Например, ПБК может остаться центром компетенции по управлению инфраструктурой, а также на ее базе может быть консолидирована инфраструктура других операторов.

Ранее представители «Мегафона» сообщали, что развитие ПБК предполагает три потенциальных этапа. Первый, который идет сейчас, заключается в выделении башен в отдельную компанию, где 100% будет принадлежать «Мегафону». На втором этапе «Мегафон» может, если будет такая возможность, консолидировать на базе ПБК инфраструктуры других операторов «большой тройки». Третий этап – это продажа башенной компании внешнему инвестору. При этом продажа башенной «дочки» предполагает привлечение в капитал компании как стратегического инвестора, так и инфраструктурного фонда, а сам «Мегафон» может сохранить миноритарный пакет в ПБК, говорится в материалах оператора.

«Вымпелком» впереди В конце августа «Вымпелком» выделил часть своих вышек в Национальную башенную компанию, которая принадлежит теперь ее материнской Vimpelcom Ltd. В конце прошлого года компания объявила тендер на продажу примерно 10 000 башен, но его итоги еще не подведены.

В марте этого года Иван Таврин, тогда гендиректор «Мегафона», заявлял, что начать переговоры с инвесторами планируется не раньше чем через полгода, а сама продажа башен в 2016 г. точно не состоится.

Чем быстрее кто-либо из операторов решится на продажу башен, тем больше денег он получит, говорит Артур Акопьян, партнер UFG Private Equity. Тот, кто продаст башни первым, откроет рынок для инвесторов, объясняет он: на базе полученных активов они смогут создавать собственные башенные компании, предлагая аренду на тех же вышках другим операторам и организациям. Второй набор инфраструктуры, выставленный на открытую продажу, будет стоить уже примерно на 20% дешевле первого, считает он. «Вымпелком» начал выделение инфраструктуры первым и у него большая фора перед другими компаниями, считает Акопьян.

Продать актив внешнему инвестору будет проще, чем консолидировать на базе этого актива инфраструктуру нескольких операторов, считает аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович. По его мнению, операторам будет технически сложнее договориться между собой о подобном партнерстве.

Свободный денежный поток «Мегафона» снизился с 72 млрд руб. в 2013 г. до 45 млрд руб. в 2015 г., писали в недавнем отчете аналитики UBS. В этом году, по их оценке, он составит около 34 млрд руб. Сделка по продаже башен могла бы поправить положение, заключают аналитики, но считают ее возможной лишь в отдаленной перспективе.