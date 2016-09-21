Доходы музыкальной индустрии растут благодаря Apple Music и Spotify

Крупнейшие звукозаписывающие компании США в первом полугодии 2016 г. увеличили выручку на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до $3,4 млрд, следует из данных Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Это самые высокие темпы роста с конца 1990-х гг., когда музыкальная индустрия получала доходы в основном от продажи CD.

Доходы растут в основном благодаря стриминговым сервисам вроде Apple Music и Spotify, говорится в отчете RIAA. Доходы музыкальной индустрии от таких сервисов выросли в отчетный период на 57% до $1,6 млрд и составили 47% всей выручки индустрии – по сравнению с 32% в первом полугодии 2015 г. Кроме Spotify, Apple Music, Tidal эта категория включает в себя доходы от сервисов интернет-радио вроде Pandora, SiriusXM, а также от сервисов, работающих по рекламной модели, – Youtube, Vevo и частично Spotify (он не только продает подписку, но и дает послушать музыку бесплатно за рекламу).

Благодаря выходу на рынок новых проектов (Apple Music и Tidal) выручка только от подписки на стриминговые сервисы (без учета рекламной модели) выросла в США на 112% в первом полугодии 2016 г. и впервые превысила $1 млрд. А всего подписка на стриминговые сервисы заняла в отчетный период 30% всех доходов индустрии. Число платных подписок выросло на 101% до примерно 18,3 млн, говорится в отчете. Apple Music начала приносить доходы только в этом году: сервис запустился в июне 2015 г., но первое время давал возможность пользователям попробовать сервис бесплатно, отмечает WSJ.

Бум стриминговых сервисов компенсируется продолжающимся падением продаж CD и скачиваний отдельных треков и альбомов, пишет WSJ. Продажи CD в отчетный период упали на 16%, продажи альбомов и треков – на 22%. Продажи виниловых пластинок снизились на 6,3% до $207 млн.: их доля составила примерно треть от всего рынка музыки на физических носителях.

По словам гендиректора RIAA Кери Шерман, чтобы музыкальная индустрия больше зарабатывала в сети, чиновники должны провести реформу законодательства таким образом, чтобы сайты вроде Youtube не избегали ответственности за пиратский контент, который загружают их пользователи. Несмотря на массовое потребление музыки, она все еще остается недооцененной из-за устаревшего законодательства, считает он: многие сервисы зарабатывают на музыке миллиарды долларов, но платят музыкантам сущие гроши.

Представитель Youtube сообщил WSJ, что Alphabet (материнская компания Google, владеющего Youtube) за все время работы заплатил музыкальной индустрии $3 млрд. Эти отчисления растут из года в год, добавил он. Но недавно Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) в своем исследовании указала на огромную разницу в выплате авторских отчислений между Youtube и музыкальными сервисами Spotify и Apple Music, которые заплатили лейблам около $2 млрд в 2015 г.