Microsoft выкупит акции на $40 млрд и повысит дивиденды на 8%

С 2013 года корпорация выкупила своих акций почти на $140 млрд

Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Microsoft купит 9% себя

Корпорация Microsoft выкупит с рынка свои акции на $40 млрд, это примерно соответствует 9% ее капитализации ($442,7 млрд). Срок действия программы выкупа компания не назвала. Кроме того, корпорация повысит дивиденды на 8%.

В 2013 г. Microsoft уже объявлял выкуп на ту же сумму. Эта программа должна полностью завершиться к концу текущего года, сообщила компания. Всего за последние годы корпорация потратила на выкуп своих акций почти $140 млрд.

В сентябре Microsoft традиционно объявляет о росте дивидендов. Объявленное повышение на 8% стало самым скромным за последние годы. В прошлом году компания увеличила квартальные выплаты на 16% (с $0,31 до $0,36 на акцию), а в 2014 г. – на 11%. Объявленное повышение с $0,36 до $0,39 на акцию соответствует росту дивидендной доходности акций Microsoft с 2,3 до 2,7%.

В 1990-е гг. выручка Microsoft стремительно росла благодаря быстрому распространению персональных компьютеров. После замедления роста корпорация начала выплачивать акционерам очень щедрые дивиденды и выкупать акции. Эта тактика поддерживает котировки акций Microsoft, сокращая количество акций в свободном обращении и повышая прибыль на одну акцию.

Сокращение мировых продаж персональных компьютеров негативно отразилось на продажах ОС Windows, но выручка от других продуктов и услуг обеспечивают Microsoft стабильный приток денежных средств. По состоянию на конец июня на счетах корпорации было $113 млрд. Со времени назначения Сатьи Наделла гендиректором Microsoft в феврале 2014 г. вырос и оптимизм инвесторов в отношении планов корпорации по расширению в сфере облачных сервисов. Стоимость акций Microsoft за последний год выросла на 31%. Акцентируя свою ставку на сервисы, в июне Microsoft объявил о покупке профессиональной социальной сети LinkedIn за $26,2 млрд.

Облачный бизнес Microsoft помог компании превзойти ожидания аналитиков по показателям продаж и прибыли в последнем финансовом квартале, хотя выручка упала на 7% до $20,61 млрд.

Аналитик из Stifel Nicolaus Брэд Рибек назвал ожидаемым объявление о новом выкупе акций. Повышение дивидендов, по словам Рибека, вполне соответствует ожиданиям, учитывая сделку с LinkedIn.

Перевела Надежда Беличенко