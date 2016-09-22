SAP помогла «Детскому миру» снизить расходы за 1,5 года на 180 млн руб.

За год и восемь месяцев, прошедших с начала до завершения внедрения комплексного решения SAP для розничной торговли (SAP for Retail), «Детский мир» смог с его помощью сэкономить 180 млн руб. коммерческих, административных и управленческих расходов, сообщил представитель ритейлера. Переход на продукты немецкого разработчика проходил с января 2015 г. до конца августа 2016 г. Сумму контракта представители «Детского мира» и SAP не раскрывают.

В SAP for Retail входят управление ассортиментом, финансы и бухгалтерия, операции в магазинах, ценообразование, автозаказ товара (SAP ERP), бизнес-аналитика (SAP Business Warehouse on HANA), управление логистикой и IT-процессами. Решение SAP позволило менеджерам компании оптимизировать бизнес-процессы, издержки снизились в основном за счет фонда оплаты труда, объясняет представитель «Детского мира». В 2015 г. переход на единую IT-платформу SAP, автоматизация кассового обслуживания и приемки товаров позволили сократить количество торгового персонала, следует из материалов материнской компании «Детского мира» АФК «Система».

Благодаря мероприятиям по повышению эффективности, включая дальнейшую автоматизацию основных бизнес-процессов, административные расходы «Детского мира» составили в 2015 г. 27,8% выручки по сравнению с 29,4% в 2014 г., говорится в годовом отчете «Системы». А во II квартале 2016 г. «Детский мир» продемонстрировал лучшую среди активов «Системы» динамику этого показателя – он сократился на 3,9 п. п. год к году до 23,7%. За 2015 г. и первое полугодие 2016 г. «Детский мир» получил 94,2 млрд руб. выручки, а его КиАУР за тот же период составил 27,7 млрд руб., следует из отчетности ритейлера.

Растущая сеть 103 магазина открыл «Детский мир» за 2015 г., увеличив благодаря этому свою сеть на 37% до 381 магазина. В этом году он планирует открыть еще 80 магазинов

С мая 2011 г. на системе SAP for Retail работает «Евросеть». Это позволило компании взять под контроль большую часть взаимоотношений между ключевыми подразделениями и жестко упорядочить их регламент, сообщил вице-президент по финансам «Евросети» Дмитрий Мильштейн. Оценить сэкономленные компанией суммы он затруднился.

«М.видео» использует решения SAP for Retail с 2008 г., в том числе для управления логистикой и складами, формирования отчетности и проведения закупок, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева. После автоматизации процесса выбора поставщиков транспортных услуг средний тариф перевозчиков удалось снизить на 4–5%, а запуск модуля для проведения тендеров позволил до 5% сократить бюджет некоммерческих закупок, перечисляет Андреева.

Корпоративные программные решения действительно могут помочь розничным игрокам сэкономить, особенно если речь идет о массовых ритейлерах, говорит управляющий партнер компании «Экопси консалтинг» Марк Розин. Управлять работой такой крупной розницы (см. врез) вручную вообще невозможно, а вопрос скорости процессов и учета приобретает значение, объясняет он. Вопрос в том, насколько быстро и четко ритейлер внедряет подобные решения, иногда этот процесс затягивается на годы. Если процесс внедрения такого количества модулей занял у «Детского мира» полтора года, это очень быстро, отмечает Розин.