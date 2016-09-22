SAP помогла «Детскому миру» снизить расходы за 1,5 года на 180 млн руб.
- Кирилл Седов
- / Ведомости
За год и восемь месяцев, прошедших с начала до завершения внедрения комплексного решения SAP для розничной торговли (SAP for Retail), «Детский мир» смог с его помощью сэкономить 180 млн руб. коммерческих, административных и управленческих расходов, сообщил представитель ритейлера. Переход на продукты немецкого разработчика проходил с января 2015 г. до конца августа 2016 г. Сумму контракта представители «Детского мира» и SAP не раскрывают.
В SAP for Retail входят управление ассортиментом, финансы и бухгалтерия, операции в магазинах, ценообразование, автозаказ товара (SAP ERP), бизнес-аналитика (SAP Business Warehouse on HANA), управление логистикой и IT-процессами. Решение SAP позволило менеджерам компании оптимизировать бизнес-процессы, издержки снизились в основном за счет фонда оплаты труда, объясняет представитель «Детского мира». В 2015 г. переход на единую IT-платформу SAP, автоматизация кассового обслуживания и приемки товаров позволили сократить количество торгового персонала, следует из материалов материнской компании «Детского мира» АФК «Система».
Благодаря мероприятиям по повышению эффективности, включая дальнейшую автоматизацию основных бизнес-процессов, административные расходы «Детского мира» составили в 2015 г. 27,8% выручки по сравнению с 29,4% в 2014 г., говорится в годовом отчете «Системы». А во II квартале 2016 г. «Детский мир» продемонстрировал лучшую среди активов «Системы» динамику этого показателя – он сократился на 3,9 п. п. год к году до 23,7%. За 2015 г. и первое полугодие 2016 г. «Детский мир» получил 94,2 млрд руб. выручки, а его КиАУР за тот же период составил 27,7 млрд руб., следует из отчетности ритейлера.
103 магазина открыл «Детский мир» за 2015 г., увеличив благодаря этому свою сеть на 37% до 381 магазина. В этом году он планирует открыть еще 80 магазинов
С мая 2011 г. на системе SAP for Retail работает «Евросеть». Это позволило компании взять под контроль большую часть взаимоотношений между ключевыми подразделениями и жестко упорядочить их регламент, сообщил вице-президент по финансам «Евросети» Дмитрий Мильштейн. Оценить сэкономленные компанией суммы он затруднился.
«М.видео» использует решения SAP for Retail с 2008 г., в том числе для управления логистикой и складами, формирования отчетности и проведения закупок, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева. После автоматизации процесса выбора поставщиков транспортных услуг средний тариф перевозчиков удалось снизить на 4–5%, а запуск модуля для проведения тендеров позволил до 5% сократить бюджет некоммерческих закупок, перечисляет Андреева.
Корпоративные программные решения действительно могут помочь розничным игрокам сэкономить, особенно если речь идет о массовых ритейлерах, говорит управляющий партнер компании «Экопси консалтинг» Марк Розин. Управлять работой такой крупной розницы (см. врез) вручную вообще невозможно, а вопрос скорости процессов и учета приобретает значение, объясняет он. Вопрос в том, насколько быстро и четко ритейлер внедряет подобные решения, иногда этот процесс затягивается на годы. Если процесс внедрения такого количества модулей занял у «Детского мира» полтора года, это очень быстро, отмечает Розин.