Из «Вымпелкома» уходит финансовый директор

Николай Иванов уходит из компании, рассказал человек, знакомый с менеджерами «Вымпелкома», и подтвердила представитель оператора Анна Айбашева. Причина – предложение от другого работодателя, знают менеджер «Вымпелкома» и знакомый Иванова.

Иванов проработал в «Вымпелкоме» три года. Его назначение стало, по сути, первым кадровым решением Михаила Слободина, возглавившего «Вымпелком» в 2013 г. До «Вымпелкома» оба они работали в ТНК-BP: Слободин – исполнительным вице-президентом, а Иванов – первым заместителем исполнительного вице-президента по направлению «Разведка и добыча». Оба остались без работы после того, как ТНК-BP была куплена «Роснефтью». «Он реальный профессионал в области экономики, финансах, управлении инвестициями и организации эффективной закупочной деятельности», – писал Слободин об Иванове на странице в Facebook. Как о хорошем профессионале отзывается о нем и его коллега – финансовый директор из другой телекомкомпании.

Все время, пока Слободин руководил «Вымпелкомом», компания сокращала затраты. Иванов, по словам его знакомого, реорганизовал закупочную деятельность «Вымпелкома». Оператор пересмотрел контракты с поставщиками оборудования – сделал их долгосрочными, добился больших скидок и перевел валютные договоры в рубли. Сами закупки «Вымпелком» начал проводить на электронной площадке b2b-Center, чтобы автоматизировать все этапы. Другим нововведением станет аутсорсинг логистики: к 2017 г. услуги складов (где хранится оборудование «Вымпелкома») и транспортные услуги перейдут под управление компании «Логлаб». Близкий к оператору человек оценивал экономию на логистических затратах в 200–300 млн руб. за три года.

Знакомый Иванова знает, что его переговоры с будущим работодателем начались еще до ухода Слободина. Тот покинул пост гендиректора «Вымпелкома» вечером 5 сентября, как только узнал, что он фигурант уголовного дела о взятках в Коми (речь о событиях времен его работы в «КЭС-холдинге» Виктора Вексельберга, еще до ТНК-BP). Менеджер подал в отставку, не желая компрометировать оператора, сейчас Vimpelcom Ltd. ищет замену.

С Ивановым в среду связаться не удалось.