МГТС рассылает тестовые sim-карты вместе со счетами своим клиентам

МГТС (дочерняя компания МТС) рассылает абонентам свои sim-карты по почте, вместе со счетом за домашний интернет и телефонию. Об этом «Ведомостям» рассказал один из абонентов оператора и подтвердил представитель МГТС.

Как следует из буклета, напечатанного на обратной стороне квитанции, с помощью sim-карты абонент может получить бесплатный пакет связи – 100 минут голосовых вызовов, 100 sms и 1 Гб мобильного интернета. Этот пакет он может расходовать до 1 декабря 2016 г., после чего ему предлагается подписать с МГТС договор на мобильные услуги и получить специальный тариф с 500 минутами вызовов, 5 Гб интернета и ежемесячной платой в 200 руб.

МГТС оказывает услуги мобильной связи по модели MVNO на базе сети МТС. Сейчас у нее 200 000 мобильных абонентов, но в планах МГТС к 2018 г. довести их количество до 700 000.

Пока это пилотный проект и количество получателей таких писем очень незначительно, говорит она, но их цифру не раскрывает. По ее словам, sim-карты рассылаются тем клиентам МГТС, которые пользуются услугами оператора уже несколько лет. Основные цели акции – предоставить таким клиентам дополнительную ценность, а также увеличить узнаваемость компании как провайдера мобильных услуг. В зависимости от успехов пилота масштабы рассылки могут увеличиться, предупреждает Мартьянова.

«Мегафон» догоняет На конец II квартала 2016 г. МТС была лидером по числу абонентов в России – 77,8 млн, на 3,1 млн больше, чем у «Мегафона», находящегося на 2-м месте. Год назад разрыв был больше – 4 млн активных sim-карт.

МТС учитывает абонентов виртуального оператора МГТС в собственной абонентской базе, сообщил представитель МТС Дмитрий Солодовников. Но МГТС будет включать абонента в абонентскую базу только после заключения договора, обещает Мартьянова.

В России подобных примеров раздачи sim-карт еще не было и ее правомерность вызывает вопросы, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. На каждую услугу оператор должен заключать с абонентом отдельный договор либо приложение к договору, напоминает он.

Фактически МГТС нарушает требования Роскомнадзора к форме договора на услуги мобильной связи, считает собеседник в одном из операторов. Никто не знает, в чьи руки попадет sim-карта, которая доставляется в почтовый ящик, а регуляторы требуют от оператора точно знать, кто его клиент, добавляет он.

Согласно закону услуги связи оказываются на основании возмездных договоров в письменной форме, подтверждает управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев. Он предполагает, что МГТС выработала для себя алгоритм действий, позволяющий формально соблюдать эти требования. Например, оказание абонентам нового вида услуг связи в рамках ранее заключенных с ними договоров на иные услуги телефонной связи.

МГТС оказывает свои услуги только на основании договора в письменной форме, но перед заключением такого договора оператор дает абоненту возможность протестировать мобильную связь, объясняет Мартьянова. Причем все необходимые сведения об абоненте у МГТС уже есть – из договора на оказание местных услуг связи, добавляет она.

В любом случае после окончания акции большинство получателей sim-карты перестанет ею пользоваться, прогнозирует Кусков.

Это весьма агрессивное маркетинговое решение, но, если в нем нет правовых рисков, оно может оправдать себя, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Потенциально получить такие sim-карт могут 3,2 млн пользователей фиксированной телефонии МГТС в Москве. Кто-то из них станет пользоваться мобильными услугами постоянно, а затраты на привлечение абонента в таком случае минимальны, ведь МГТС рассылает их вместе со своими квитанциями, рассуждает Анкилов. Если рассылка происходит с помощью простых писем, то МГТС платит за каждое из них регулируемый государственный тариф – 19 руб., говорит собеседник в «Почте России».

Наличие голосовой связи и sms на таких sim-картах делает их потенциальным клондайком для спамеров и фродстеров, предупреждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Намерен ли оператор рассылать свои контракты по почте, она не говорит.

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) подобные методы раздачи sim-карт не использует, говорит представитель оператора Константин Прокшин. Это слишком затратный способ в пересчете на одного привлеченного абонента, считает он.

«Ростелеком» sim-карты не рассылает, но также активно пользуется собственными каналами коммуникации с абонентами, чтобы снизить расходы, говорит представитель оператора Валерий Костарев. Информацию об услугах мобильной связи «Ростелеком» размещает на своих счетах за услуги фиксированной связи и, кроме того, sim-карты предлагают продавцы и инсталляторы, которые подключают домашние услуги связи (интернет, телевидение и телефон), рассказывает Костарев.

Представитель «Мегафона» отказался от комментариев. Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос «Ведомостей».