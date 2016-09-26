«Система» продала 1,27% МТС за $100 млн

Принадлежащая АФК «Система» Sistema Finance продала «неаффилированному покупателю» почти 12,7 млн американских депозитарных акций (ADS) МТС на 1,27% уставного капитала. Сумма сделки составила $100,4 млн (6,4 млрд руб.) за вычетом комиссии, сообщила АФК. Таким образом одну ADS компания продала чуть более чем за $7,9. На закрытие торгов в пятницу бумаги МТС на NYSE стоили $7,75 за штуку. В результате сделки доля АФК «Система» в МТС снизилась до 50,44%.

Три месяца назад «Система» уже продавала бумаги МТС – почти 15 млн ADS (1,45% УК) за $123,5 млн (около 7,94 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ). Как и сейчас, покупатель не назывался, но менеджер АФК утверждает, что эти пакеты были проданы разным покупателям. Представитель «Системы» Сергей Копытов отказался раскрыть подробности сделки.

Обе продажи стали возможны благодаря операциям МТС со своими казначейскими акциями. Дело в том, что у «Системы» были только российские акции МТС, а они стоят дешевле ADS, поскольку менее ликвидны. Последние 10 лет конвертировать акции в ADS было невозможно, но в этом году в программе ADS появилась свободная квота, после того как МТС перевела на свой баланс квазиказначейские ADS ликвидированной бермудской «дочки», попутно конвертировав их в обыкновенные акции. Была объявлена конвертация, благодаря которой АФК (основной владелец российских акций МТС) перевела почти 4% уставного капитала оператора в ADS и смогла в июне продать часть из них, снизив свой пакет до минимально необходимого для сохранения контроля – 50,01%. Однако в августе МТС решила погасить те самые казначейские акции, полученные после ликвидации «дочки» на Бермудах. В результате доля «Системы» в МТС вновь выросла – до 51,7% и она получила возможность вновь продать ADS МТС.

Сделка будет способствовать расширению инвестиционного ресурса АФК «Система», цитируется в сообщении АФК ее президент Михаил Шамолин. Он говорит, что для «Системы» принципиально важно, что холдинг сохранил контроль в МТС, и он намерен оставаться контролирующим собственником оператора и в будущем. Чем владеть ненужными акциями, лучше их продать и направить эти деньги на развитие, объясняет человек в АФК.

Предыдущая продажа состоялась в июне. По данным торговой системы Bloomberg, за апрель – июнь только два институциональных инвестора МТС сильно увеличили свои доли. Крупнейший миноритарий МТС – фонды Lazard купили 13,4 млн акций, доведя свой пакет до 6,17%, а британская УК Schroders plc приобрела более 8 млн акций – у нее стало 1,35%.