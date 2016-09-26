Хакеры, возможно связанные с Россией, взломали Yahoo в 2014 году

Осенью 2014 г. менеджеры Yahoo обнаружили, что хакеры проникли в системы компании в поисках информации о 30–40 ее конкретных пользователях, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) человек, знакомый с ситуацией. По мнению компании, эти хакеры были связаны с Россией.

Собеседник WSJ не знает, эта ли атака привела к краже информации о 500 млн аккаунтов пользователей, о которой Yahoo рассказала в четверг. Компания сообщила, что информация была украдена из ее сети в конце 2014 г. людьми, финансируемыми одним из государств.

Собеседник WSJ говорит, что проникновение было обнаружено спустя несколько недель после атаки. По его словам, Yahoo тут же сообщила об инциденте в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Представитель ФБР не ответил на запрос WSJ. Так же поступил представитель российского посольства. Представитель Yahoo в ответ на просьбу предоставить комментарии сообщил, что правоохранительные органы расследуют кражу данных, о которой компания сообщила в четверг.

В 2014 г. менеджеры Yahoo заключили, что атака связана с Россией, так как она была начата с компьютеров, находящихся в России, говорит человек, знакомый с ситуацией. Он добавил, что целью атаки были люди, ведущие бизнес в России.

По словам людей, расследовавших ранее подобные проникновения, нет ничего необычного в том, что несколько хакеров одновременно проникают в корпоративные системы, иногда это делается, чтобы затруднить расследование.

По словам человека, знакомого с ситуацией, в конце 2014 г. несколько других технологических компаний пострадали от такой же целенаправленной атаки, но их названия он не раскрывает.

Недавно хакеры выложили в общий доступ сообщения электронной почты, принадлежащей национальному комитету демократической партии. Американские следователи связывают их с российским правительством, но российские официальные лица это отрицают. Кроме того, недавно на сайте, который может быть связан с российской разведкой, были опубликованы электронные письма бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

Перевел Олег Сальманов