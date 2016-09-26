«Серебряный дождь» требует закрыть в Telegram доступ к архивам его эфиров

Руководство радиостанции «Серебряный дождь» попросило руководителя Роскомнадзора Александра Жарова помочь разобраться с ботом Radio Archive, который размещает ее контент в мессенджере Telegram без ее разрешения, рассказал представитель радиостанции «Ведомостям». Станция просит надзорную службу «оказать содействие в устранении нарушения». Если контент не будет удален, радиостанция будет добиваться блокировки и бота, и самого Telegram.

Сотрудники Роскомнадзора пока не ознакомились с текстом письма в подробностях, но, скорее всего, предложат радиостанции последовать предписанной законом процедуре – потребовать в Мосгорсуде принятия предварительных обеспечительных мер, говорит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Такие меры, как правило, предусматривают блокировку ресурса, разместившего пиратский контент. «Мы можем начать взаимодействие с администраторами приложения или с владельцами магазинов мобильных приложений только после того, как будет принято соответствующее решение Мосгорсуда», – говорит Ампелонский. Антипиратский закон позволяет подать иск и к владельцу мессенджера, и к магазину мобильных приложений, говорит он, но правообладатель может пытаться действовать и в досудебном порядке – пожаловаться на пиратский контент в Apple и Google, которым принадлежат крупнейшие магазины приложений.

Мессенджер Telegram разработан и запущен в 2013 г. командой Павла Дурова – основателя крупнейшей социальной сети рунета «В контакте». В феврале 2016 г. Дуров говорил, что число пользователей мессенджера в мире достигло 100 млн человек.

Первоочередная задача для «Серебряного дождя» – прекратить незаконное распространение контента; блокировку радиостанция рассматривает как крайнюю меру, потому и не пошла сразу в Мосгорсуд, объясняет ее представитель: «Мы три месяца писали письма в техподдержку Telegram, Павлу Дурову, но они остались без ответа».

На письмо «Ведомостей» в понедельник Дуров тоже не ответил.

Бот Radio Archive работает с июля 2016 г. – этим месяцем датирована первая запись в боте и одноименном канале. Эта программа позволяет скачивать и слушать архивы разных радиостанций: «Русское радио», «Звезда», «Радио Рекорд», «Наше радио», Maximum, Comedy Radio и др. Подписчиков у бота по состоянию на вечер понедельника было всего 145. Тем не менее опрошенным «Ведомостями» радиовещателям о нем хорошо известно. «Европейская медиа группа» (ЕМГ) даже успела добиться удаления из него архивов ее радиостанций. «Мы такие проекты не одобряем и приветствуем их добровольное желание отказаться от незаконной трансляции радиостанций ЕМГ, – сказал «Ведомостям» президент группы Роман Емельянов. – И можем только сожалеть, что при запуске подобных ресурсов никто из их создателей еще ни разу не обратился в ЕМГ с предложением о сотрудничестве». В канале Radio Archive говорится, что по требованию ЕМГ бот убрал архивы «Европы плюс», «Ретро FM» и «Радио 7». Бороться в рамках закона с незаконным распространением контента ботом Radio Archive намерена и «Газпром-медиа радио», заверил «Ведомости» ее гендиректор Юрий Костин.