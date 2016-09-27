Следить за упоминанием армии в новостях будет «Катюша»

Победителем тендера Министерства обороны по выбору поставщика системы мониторинга публикаций в СМИ и в социальных сетях стала компания «М 13», создатель системы «Катюша», рассказали «Ведомостям» сотрудник компании – участника торгов и источник, знакомый с деталями тендера. Первоначальная цена лота составляла 30 млн руб., но за два часа торгов участники сбили ее до минимально возможной – 100 000 руб., говорят собеседники «Ведомостей». Самую низкую ставку сделала именно «М 13». Представитель «М 13» от комментариев отказался. Представитель Минобороны не ответил на запрос. На момент сдачи номера протокол рассмотрения заявок опубликован не был. Долгое время мониторингом СМИ для Минобороны занималась «Медиалогия», последний контракт с военными компания подписала прошлым летом, его сумма составила 12,6 млн руб.

«М 13» в отличие от той же «Медиалогии» – новый игрок на рынке услуг по мониторингу СМИ и постов в интернете. «Катюша» – неофициальное название боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, широко использовавшейся во время Второй мировой войны. Единственный владелец «М 13» – компания «Лука» (это неофициальное название снаряда М-30). По данным «СПАРК-Интерфакса», «Лукой» в равных долях владеют Владислав Клюшин и Ольга Паршкова. Прежде гендиректор «М 13» Александр Бадиков говорил «Ведомостям», что разработкой «Катюши» компания занялась еще в 2011 г. Основная сфера деятельности «Луки» – консалтинг, строительство жилой и коммерческой недвижимости, знает человек, знакомый с менеджерами этих компаний. Из публичных данных известно лишь об одном их девелоперском проекте: в 2013 г. «Лука» судилась со структурами Минобороны из-за здания министерства в Люберцах.

Интерес к рынку мониторинга СМИ представитель «М 13» объяснять не стал. Сотрудник одной из компаний в этой области оценивает этот рынок в России в 3–5 млрд руб. в год, чуть меньше половины этой сумму приходится на госконтракты.

ФСБ не дала добро В прошлом году ФСБ не дала добро на продолжение контракта «Медиалогии» с правительством и администрацией президента, говорил «Ведомостям» человек, знакомый с федеральными чиновниками. Претензии службы вызвало то, что часть долей ООО «Медиалогия» принадлежала офшорам. Когда решался вопрос о продлении контракта, среди собственников действительно были офшоры, признавал близкий к «Медиалогии» человек.

Активно участвовать в гостендерах «М 13» начала в этом году: в январе компания получила контракт управления капитального строительства № 900 при Спецстрое, подведомственном Минобороны, на сумму 5,5 млн руб., летом – контракт Минобрнауки.

Но внимание СМИ компания привлекла, получив в этом сентябре контракт правительства и администрации президента на поставку системы мониторинга на сумму 79 млн руб. Срок контракта – до конца года. Конкурентов у «Катюши» не было: это была закупка у единого поставщика.

Преимущество «Катюши» перед другими системами мониторинга Бадиков объяснял наличием большой базы источников (более 20 000 СМИ), «точной оценкой характера и масштабов распространения информации» и настраиваемым под пользователя интерфейсом.

Помимо «М 13» в тендере Минобороны участвовали компании, аффилированные с «Медиалогией» и еще с одним игроком этого рынка – «Прессиндексом», уверяют собеседники «Ведомостей». Представители «Медиалогии» и «Прессиндекса» это опровергли.