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Инвесторы из Сингапура купили 48% акций журнала Rolling Stone

Они используют бренд журнала для продвижения в музыкальном бизнесе
Rolling Stone докатился до Сингапура
Rolling Stone докатился до Сингапура
А. Гордеев / Ведомости

Кук Менг Ру, молодой фанат Эрика Клептона и коллекционер гитар, вряд ли когда-либо появится на обложке Rolling Stone, культового американского журнала. Но это не помешало Ру стать звездой музыкальных новостей в эти выходные, когда его сингапурская компания BandLab объявила о покупке 49% акций Rolling Stone у Яна Веннера.

Кук Хон Хонг, отец покупателя, с нуля создал Wilmar, одну из крупнейших в Азии сельскохозяйственных империй, которая доминирует на рынке пальмового масла и сейчас отвоевывает рынки соевых бобов и сахара. Теперь сын завоевывает собственную территорию в музыкальном бизнесе: долю в Rolling Stone Ру добавит к социальной платформе BandLab. Эта платформа запущена год назад, она помогает артистам объединяться в создании музыки и песен, а также делиться своими произведениями с более широкой аудиторией. Эта платформа похожа на берлинский сервис SoundCloud.

Первый номер Rolling Stone вышел почти 50 лет назад, сейчас у журнала 65 млн читателей по всему миру, включая 22 млн американских интернет-пользователей и 12 млн читателей печатной версии журнала внутри США. По данным Quantcast, в августе сайт журнала собрал 27 млн уникальных посетителей, треть которых живет за пределами США. Журнал известен своими текстами о музыке и поп-культуре, но и политическими расследованиями. Хантер Томпсон публиковал в Rolling Stone цикл «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», который потом стал книгой и фильмом. В 2011 г. журнал выпустил расследование «Псы войны» о двух молодых американцах, чья крохотная компания смогла выиграть контракт Пентагона на $300 млн. Сейчас в прокате идет одноименный фильм студии Warner Bros., основанный на этом расследовании.

Rolling Stone и BandLab создадут международное подразделение журнала в Сингапуре, которое займется организацией концертов и других мероприятий. Для BandLab эта сделка – быстрый путь к тому, чтобы завоевать имя на музыкальном рынке, рассуждает аналитик MiDIA Research Марк Миллиган: «Они немедленно получают в свое распоряжение известный бренд. Другое дело – поможет ли этот бренд добиться того результата, на который они рассчитывают. BandLab не раскрывает финансовые показатели, инвесторы компании – старший Кук, а также производитель аудиотехники JamHub.

В начале месяца BandLab сообщила о покупке компании Mono, американского производителя аксессуаров для музыкальных инструментов. В 2012 г., еще до создания BandLab, Кук купил Swee Lee, сингапурского продавца гитар. Именно продажа инструментов и аксессуаров к ним – главный источник доходов BandLab, сообщил представитель компании. Это может быть весьма доходным бизнесом. Алиса Эндерс из Enders Analysis указывает, что многие молодые люди в Азии получают серьезное музыкальное образование и покупают профессиональные и полупрофессиональные музыкальные инструменты.

В 2014 г. вокруг Rolling Stone разразился крупный скандал из-за расследования предполагаемого изнасилования девушки в Университете Вирджинии. Как позднее выяснилось, большая часть фактов в этом расследовании были выдумкой девушки или ошибкой. Журнал извинился и убрал статью с сайта, но все же получил три крупных иска. Rolling Stone привлек к оценке своей работы школу журналистики Колумбийского университета, специалисты которой пришли к выводу, что расследование было журналистской ошибкой, которой можно было избежать.

Один иск от членов братства Университета Вирджинии был отклонен в июне, еще два – от братства «Пи каппа пси» на $25 млн и от администрации университета на $7,8 млн – рассматриваются судом. Представитель Rolling Stone не стал комментировать, будет ли BandLab нести материальную ответственность, если журнал проиграет эти иски.

Перевела Ксения Болецкая

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