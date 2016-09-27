«Ростелеком» просит правительство расширить реформу интерконнекта на междугородную связь

«Ростелеком» направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо, в котором просит использовать компенсационный механизм в расчетах между операторами (так называемый интерконнект) не только для местных и зоновых звонков, но и для междугородного трафика («Ведомости» ознакомились с выдержками из документа). В противном случае, предупреждает «Ростелеком», будет нарушено указание президента, который распорядился выравнять условия взаимодействия мобильных и фиксированных операторов. Представитель аппарата Дворковича Алия Самигуллина подтвердила факт получения письма: вопрос прорабатывается, сообщила она.

Дворкович курирует связь в правительстве: рабочая группа под его руководством должна была обсудить реформу межоператорских расчетов еще две недели назад, но заседание было отложено на неопределенный срок.

Фиксированные и мобильные операторы платят друг другу за приземление вызовов. Но если плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, то тарифы, по которым сотовые компании платят существенным (занимающим в регионе более 25% трафика или номерной емкости) операторам фиксированной связи – например, «Ростелекому» или МГТС, – устанавливаются государством. В итоге выходит, что сотовые операторы платят фиксированным меньше.

Разработанный Минкомсвязи и одобренный Федеральной антимонопольной службой проект постановления призван уравнять их. По сути, мобильные операторы должны будут возвращать «Ростелекому» то, что он им переплатил (см. врез). Но в существующей редакции документа компенсация рассчитывается только за трафик в пределах одного региона.

Как считается компенсация Сначала определяется разница между тарифом на звонок из сети существенного фиксированного оператора на сеть нерегулируемого (например, сотового) и ценой вызова в обратном направлении. Затем эта разница умножается на общую длительность всех вызовов из сети существенного оператора на сеть нерегулируемого.

Предложение «Ростелекома», по сути, приведет к тому, что альтернативным операторам связи (их в России около 3000) будет экономически выгодно пользоваться услугами междугородной связи только «Ростелекома», поскольку только у этого оператора будут преференции при взаимодействии с сотовыми компаниями, а он, соответственно, сможет предложить более низкий тариф для звонков через его сеть, передал через пресс-службу директор департамента управления регуляторными рисками МТС Андрей Рего. Другие операторы междугородной и международной связи, например ТТК, МТТ, а также «большая тройка», не смогут конкурировать с «Ростелекомом», считает он. По словам Рего, результатом станет то, что на рынке междугородной и международной связи произойдет монополизация, а это в конечном итоге может привести к росту абонентских тарифов.

С этим согласна представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева: предложение «Ростелекома» ставит в неравное с ним положение других операторов, говорит она.

Предлагаемое уравнивание тарифов нерыночными методами негативно отразится на отрасли, предрекает «Мегафон». Его представитель Юлия Дорохина отмечает, что предложения «Ростелекома» – попытка получить деньги с других операторов без оказания услуг.

«Ростелеком» считает обоснованным включение в компенсационный механизм всех видов вызовов с фиксированных на мобильные сети, включая междугородные, парирует представитель госоператора Валерий Костарев. «Если мы говорим про выравнивание условий для фиксированных и мобильных операторов, то это должно касаться всех видов соединений», – убежден он.

«Ростелеком» полагает, что мобильные операторы предпринимают попытки разными способами изъять из реформы те или иные виды трафика, снизив свои компенсационные платежи. Это искажает суть реформы, уверен Костарев, а также потребует перерасчетов тарифов на интерконнект в рамках компенсационного механизма и в очередной раз затянет решение вопроса.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.