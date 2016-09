Vimpelcom требует от бывшего акционера Нагиба Савириса 128,5 млн евро

Vimpelcom Ltd. требует от Orascom TMT Investments Нагиба Савириса 128,5 млн евро, следует из проспекта Vimpelcom Ltd. Компания подала иск в Международный коммерческий арбитраж в Лондоне, говорится в нем. Разбирательство связано с налоговыми претензиями к итальянской «дочке» Vimpelcom Ltd. – Wind Telecomunicazioni, которой до 2011 г. владел Orascom.

Orascom – бывший акционер Vimpelcom Ltd. В 2011 г. Vimpelcom Ltd. объединил свои активы с активами Orascom, главным из которых был третий по величине сотовый оператор Италии – Wind Telecomunicazioni. В 2012 г. в результате корпоративной войны между акционерами Vimpelcom Ltd. Савирис на какое-то время даже стал самым крупным акционером холдинга, но в течение года распродал все акции партнерам – Altimo (бывшее телекоммуникационное крыло российской «Альфа-групп») и норвежскому холдингу Telenor, – выручив за них около $4,1 млрд.

В 2013 г. налоговый аудит компаний Wind Telecom, Wind Telecomunicazioni и Wind Acquisition Holdings Finance выявил нарушения, которые стоили холдингу 177 млн евро штрафов, следует из документа Vimpelcom Ltd.

Telenor уходит 24,9% такая доля в уставном капитале Vimpelcom Ltd. остается у Telenor после продажи части акций во время их вторичного размещения. В конце прошлой недели норвежский холдинг объявил, что продал 142,5 млн акций Vimpelcom (около 8,1%) за $486,3 млн

В 2013 г. агентство Bloomberg, ссылаясь на полученные документы, сообщило, что итальянские власти требовали от одной из трех указанных в проспекте Vimpelcom Ltd. компаний – Wind Telecom – 57 млн евро. Налоговые органы Рима утверждали, что компания уклонилась от уплаты налогов в сделках 2009 г., используя комбинацию опционов put и call. В 2009 г. Wind Telecom принадлежала Нагибу Савирису, купившему компанию у Enel за 12,2 млрд евро в 2005 г.

Налоговые органы заявляли, что Wind Telecom использовала греческую компанию Wind Hellas, чтобы повесить в 2009 г. на свой баланс 207 млн евро финансовых расходов и получить за это налоговый вычет, писал Bloomberg. В документах итальянских налоговиков говорится, что Wind Telecom воспользовалась финансовым кризисом в Wind Hellas, чтобы искусственно получить налоговую выгоду.

Соглашение о продаже и обмене акций, которое Vimpelcom Ltd. заключил с Orascom, среди прочего обязывает Orascom возместить Vimpelcom убытки, полученные из-за налоговых обязательств в Италии (в том числе и связанные с Wind Hellas), возникшие во время владения активами компанией Савириса, говорится в проспекте. Исходя из этого соглашения, Vimpelcom утверждал, что Orascom ответственна за 72,65% от выплаченной итальянским налоговым органам суммы (приблизительно за 128,5 млн евро), и подал иск в лондонский арбитраж на возмещение этой суммы с процентами, штрафами и возмещением судебных издержек. Разбирательство продолжается, слушание назначено на ноябрь 2016 г., говорится в проспекте.

Представители Vimpelcom и Orascom не ответили на запрос «Ведомостей».