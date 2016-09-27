АФК «Система» консолидирует «Ситроникс-КАСУ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 16 сентября сообщила, что одобрила ходатайство компании «Ситроникс» (100%-ная «дочка» холдинга АФК «Система») о покупке 26% компании «Ситроникс – комплексные автоматизированные системы управления» («Ситроникс-КАСУ»). Таким образом, компания доведет свою долю до 100% – по словам представителя АФК «Система» Сергея Копытова, сейчас «Ситроникс» владеет 74% «Ситроникс-КАСУ». Представитель «Ситроникс-КАСУ» отказался от комментариев.

Список миноритариев, с которыми идут переговоры о выкупе акций, Копытов не раскрывает. Он объясняет сделку консолидацией высокотехнологичных активов холдинга, о дальнейших планах АФК «Система» относительно «Ситроникс-КАСУ» Копытов не сообщает. По его словам, интеграция компаний уже идет на уровне персонала.

«Ситроникс-КАСУ» занимается IT-интеграцией, интеллектуальными транспортными системами и автоматизированными системами безопасности в масштабах города. В 2015 г. компания выиграла конкурс столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по обеспечению бесперебойной работы оборудования интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Строительством этой системы с 2011 г. занимался «Ситроникс». По планам мэрии внедрение ИТС должно было уменьшить пробки на 10%, расширить пропускную способность дорог на 5–15%, повысить среднюю скорость движения на 17% и сократить время поездки на 15–20%. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Ситроникс-КАСУ» за 2015 г. составила 2,5 млрд руб., что меньше итога 2014 г. в 3 млрд руб. А в 2013 г. компания заработала еще больше – 9,9 млрд руб. и смогла получить прибыль в 530 млн руб., тогда как следующие 2014 и 2015 годы она закончила с убытками – 119 млн и 156 млн руб. соответственно. Представитель «Ситроникс-КАСУ» не стал комментировать динамику финансовых показателей компании.

Полная консолидация компании может дать АФК «Система» больше свободы при принятии стратегических решений, поскольку после этого важные сделки не нужно будет согласовывать с миноритариями, рассуждает аналитик БКС Игорь Гончаров.