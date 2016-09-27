Apple не надеется на лоббистов в спорах с Еврокомиссией

Ее расходы на лоббизм в ЕС намного меньше, чем у других технологических компаний

Производитель iPhone в 2015 г. потратил на лоббирование в официальных структурах ЕС менее 900 000 евро. Согласно официальным документам Apple, в европейском подразделении корпорации лоббированием занимаются всего пять человек неполный рабочий день. Для сравнения: принадлежащая корпорации Alphabet компания Google потратила в 2015 г. на лоббирование в ЕС не менее 4,25 млн евро, действуя силами не менее чем 10 сотрудников.

Американские технологичные компании, такие как Alphabet, Amazon и Qualcomm, также пытаются убедить Еврокомиссию, что их налоговые выплаты и ценовая политика соответствуют европейским законам. Однако отсутствие представителей Apple в Брюсселе резко выделяется на общем фоне.

«Вы, возможно, иногда не соглашаетесь с действиями комиссии, но именно здесь находится центр регулирующего процесса в нашей отрасли», – заявил на сентябрьской конференции Джон Фрэнк, вице-президент Microsoft по работе в Европе. Сейчас Microsoft тратит на лоббирование в ЕС примерно столько же, сколько Google, а тяжбы с европейскими регуляторами идут у него еще с начала 1990-х гг. За последние десятилетия Еврокомиссия приняла ряд правил и инициировала немало антимонопольных расследований, чтобы повлиять на деятельность американских гигантов IT-рынка.

«Еврокомиссия стала новым центром притяжения, самой главной угрозой для крупных компаний, которые можно заподозрить в нарушении законов о конкуренции», – говорит Фрэнк Баумгартнер, профессор Университета Северной Каролины.

По данным наблюдателей из Transparency International, недавно ЕС превзошел США по числу зарегистрированных организаций, занятых лоббированием интересов своего региона. На 7 сентября в ЕС насчитывалось 9756 таких организаций, в США – 9726. Источники, близкие к Генеральной дирекции Еврокомиссии по конкуренции (DG COMP), утверждают, что для компаний, в отношении которых ведутся антимонопольные расследования, попытки повлиять на решения DG COMP сопряжены с большими трудностями. Регуляторы, рассматривающие очередное дело, обычно не могут принимать решение, которое сильно расходилось бы с решением по предыдущим делам, иначе компаниям, подающим апелляцию на неблагоприятное для них решение, было бы легко получить поддержку суда. Карл Исакссон, председатель Ассоциации консультантов по внешним корпоративным связям (EPACA), отмечает, что компании могут лоббировать свои интересы в других подразделениях Еврокомиссии, которые далее будут представлять точку зрения той или иной компании в работе DG COMP.

Некоторые руководители компаний, в том числе гендиректор Apple Тим Кук и его коллега из Google Сундар Пичаи, посещают Брюссель, чтобы изложить свою позицию непосредственно комиссару ЕС по антимонопольной политике Маргрете Вестагер. Один из топ-менеджеров Google недавно высказался о важности проведения с законодателями ЕС «образовательной работы», разъяснений деятельности компании.

Марк Янсен, представитель Google, говоря о лоббистской работе компании в Брюсселе, отметил: «У европейских политиков много вопросов к Google, и мы уделяем огромное внимание ответам на них». Опыт Google в улаживании претензий европейских регуляторов говорит, что активизация лоббистской работы Apple в Брюсселе вряд ли повлияла бы на решения Еврокомиссии. Представители Amazon и Qualcomm отказались от комментариев.

Американским корпорациям часто не хватает лоббистов, которые на государственном уровне представляли бы их в организациях ЕС. Тогда как, к примеру, французские фирмы могут лоббировать свои интересы через французское правительство, через представителей Франции в Европарламенте или даже через «своего» члена Еврокомиссии.

Перевел Александр Силонов