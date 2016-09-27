Человечество уже обеспечило глобальное потепление на 5 градусов – ученые

Даже при сохранении текущей концентрации парниковых газов в атмосфере выбросы человечества уже обеспечили повышение средней температуры Земли примерно на 5 градусов в течение следующих тысячелетий, следует из публикации в журнале Nature. Также климатологи, впервые реконструировав полную картину колебаний температуры на планете в последние 2 млн лет, установили, что сейчас средние температуры находятся на максимуме за последние 120 000 лет.

«Если климат сегодня работает так же, как и в прошлом, то наши выбросы СО2 повысят средние температуры на Земле не на 1,5-2 градуса, как показывают климатические модели, а как минимум на 4 градуса Цельсия даже без учета будущих выбросов», — считает автор исследования Кэролин Снайдер из Стэнфордского университета (США).

Построенная ученым климатическая модель показала, что с отметки 2 млн лет примерно до 1,2 млн лет назад температура Земли снижалась, а затем, в среднем плейстоцене, установились ледниковые циклы периодичностью порядка 100 000 лет с разницей глобальных температур 5-10 градусов на пиках. При этом эти циклы были «правильными» в том смысле, что концентрация парниковых газов строго соответствовала распространению покровного оледенения. Проанализировав радиационный баланс Земли с учетом парниковых газов и новых данных о ходе температуры, Снайдер пришла к выводу, что удвоению концентрации углекислого газа соответствует рост средней температуры на 9 градусов (7-13 градусов в 95%-ном доверительном интервале). Текущая концентрация газов уже дает рост глобальной температуры на 4-5 градусов.

Снайдер изучала образцы морских осадочных пород, в том числе вела изотопный анализ следов планктона, моллюсков и прочих беспозвоночных. Концентрация тяжелых и легких изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация тяжелого углерода – о биоразнообразии и наличии массовых вымираний, а доли кальция и ряда других металлов – о кислотности и других свойствах мирового океана, отмечает «РИА Новости». В итоге ученый получила массив данных из 20 000 точек и смогла реконструировать непрерывную картину изменения температуры Земли за 2 млн лет.

По данным Снайдер, последний пик температур был 120 000 лет назад, и в то время на Земле в среднем было теплее, чем сейчас, на 3,5 градуса. В настоящее время Земля приближается к новому пику.

Пока непонятно, как антропогенное потепление повлияет на работу течений в Тихом океане, которые, по мнению Снайдер, управляют 100 000-летними колебаниями климата, и сможет ли деятельность человека разорвать складывавшиеся миллионами лет климатические циклы.