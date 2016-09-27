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Человечество уже обеспечило глобальное потепление на 5 градусов – ученые

Согласно новому исследованию, таких средних температур не было 120 000 лет
Сейчас средние температуры находятся на максимуме за последние 120 000 лет
Сейчас средние температуры находятся на максимуме за последние 120 000 лет
Е. Разумный / Ведомости

Даже при сохранении текущей концентрации парниковых газов в атмосфере выбросы человечества уже обеспечили повышение средней температуры Земли примерно на 5 градусов в течение следующих тысячелетий, следует из публикации в журнале Nature. Также климатологи, впервые реконструировав полную картину колебаний температуры на планете в последние 2 млн лет, установили, что сейчас средние температуры находятся на максимуме за последние 120 000 лет.

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«Если климат сегодня работает так же, как и в прошлом, то наши выбросы СО2 повысят средние температуры на Земле не на 1,5-2 градуса, как показывают климатические модели, а как минимум на 4 градуса Цельсия даже без учета будущих выбросов», — считает автор исследования Кэролин Снайдер из Стэнфордского университета (США).

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Построенная ученым климатическая модель показала, что с отметки 2 млн лет примерно до 1,2 млн лет назад температура Земли снижалась, а затем, в среднем плейстоцене, установились ледниковые циклы периодичностью порядка 100 000 лет с разницей глобальных температур 5-10 градусов на пиках. При этом эти циклы были «правильными» в том смысле, что концентрация парниковых газов строго соответствовала распространению покровного оледенения. Проанализировав радиационный баланс Земли с учетом парниковых газов и новых данных о ходе температуры, Снайдер пришла к выводу, что удвоению концентрации углекислого газа соответствует рост средней температуры на 9 градусов (7-13 градусов в 95%-ном доверительном интервале). Текущая концентрация газов уже дает рост глобальной температуры на 4-5 градусов.

Снайдер изучала образцы морских осадочных пород, в том числе вела изотопный анализ следов планктона, моллюсков и прочих беспозвоночных. Концентрация тяжелых и легких изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация тяжелого углерода – о биоразнообразии и наличии массовых вымираний, а доли кальция и ряда других металлов – о кислотности и других свойствах мирового океана, отмечает «РИА Новости». В итоге ученый получила массив данных из 20 000 точек и смогла реконструировать непрерывную картину изменения температуры Земли за 2 млн лет.

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По данным Снайдер, последний пик температур был 120 000 лет назад, и в то время на Земле в среднем было теплее, чем сейчас, на 3,5 градуса. В настоящее время Земля приближается к новому пику.

Пока непонятно, как антропогенное потепление повлияет на работу течений в Тихом океане, которые, по мнению Снайдер, управляют 100 000-летними колебаниями климата, и сможет ли деятельность человека разорвать складывавшиеся миллионами лет климатические циклы.

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