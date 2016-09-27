Канал РБК нанял бывших сотрудников «Центрального телевидения»

Над контентом канала теперь будут работать Александр Уржанов, Александр Богомолов и Игорь Садреев

У канала РБК меняется команда, сообщил «Ведомостям» его управляющий директор Эльмар Муртазаев: генпродюсером канала назначен Александр Богомолов, креативным продюсером – Александр Уржанов, а директором по продукту – Игорь Садреев.

Уржанов и Садреев в разные годы были шеф-редакторами известного новостного шоу канала НТВ «Центральное телевидение». Этот канал входит в холдинг «Газпром-медиа». Уржанов в 2010-2012 гг. также был креативным продюсером «Центрального телевидения», а после этого работал на канале «Дождь». Последние два года он был директором видеодепартамента образовательного проекта Arzamas.

Садреев после ухода с НТВ был главным редактором журнала Esquire.

Богомолов также бывший сотрудник «Газпром-медиа» - последние два года он работал заместителем главного редактора дирекции прямых трансляций канала «Матч ТВ». До этого был главным редактором сайта и газеты «Московские новости», работал шеф-редактором Forbes.ru. Муртазаев – бывший главный редактор журнала Forbes.

Канал РБК входит в одноименный холдинг, основной владелец которого - Михаил Прохоров. У холдинга также есть новостной сайт РБК, газета РБК и журнал РБК. РБК относится к федеральным каналам, но распространяется по России прежде всего через сети кабельных и спутниковых операторов.

«Телеканал РБК начинает переформатирование новостного и делового вещания. В программной сетке появятся новые программы, в кадре - новые лица, - цитируются в сообщении холдинга слова Муртазаева. - Телеканал будет уделять больше внимания анализу текущих событий, проблемам бизнес-климата и предпринимателей, личным финансам, а не концентрироваться только на биржевой информации».

По словам двух источников в РБК, сотрудником канала, скорее всего, станет и известный телевизионный журналист Роман Супер. В 2010-2014 гг. он был репортером программы «Неделя с Марианной Максимовской» на канале «РЕН ТВ». В 2013 г. признан лучшим репортером России клубом телекритиков «ТЭФИ», а в журналом «Сноб» - лучшим журналистом страны.