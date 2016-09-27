Количество пользователей фиксированного интернета в России сократилось

Количество активных абонентов широкополосного доступа (ШПД) в России во II квартале 2016 г. по сравнению с предыдущим сократилось примерно на 1,4% до чуть более 26,9 млн. Это следует из отчета Минкомсвязи. Год к году эта абонентская база выросла на выросла примерно на 6,4%.

В предыдущий раз количество подписчиков ШПД квартал к кварталу падало во II квартале 2014 г.- чуть менее чем на 68 000 абонентов, или чуть менее чем на 0,3%. Сокращение 2016 г. - первый заметный спад абонентской базы ШПД, утверждает сотрудник одного из операторов.

Количество пользователей мобильного ШПД падает на фоне роста базы подписчиков мобильного интернета, следует из материалов Минкомсвязи. Во II квартале 2016 г. их количество выросло на 3,7% до 98,9 млн. Год к году рост составил 3,9%.

По мнению представителя Минкомсвязи Дмитрия Захарова, спад во II квартале 2016 г. в первую очередь объясняется сезонностью. Трехлетний мониторинг рынка ШПД, который ведет Минкомсвязи, показывает, что в апреле-июне абонентская база либо сокращается, либо темпы ее роста снижаются, объясняет он. Сезонное снижение происходит и на рынке мобильной связи - но в первом квартале года, ссылается на статистические данные Захаров. При этом в годовом исчислении количество как фиксированного, так и мобильного доступа растет, подчеркивает он.

Незначительное сокращение рынка может быть обусловлено тем, что некоторые абоненты стали тщательнее следить за расходами и, например, отключают фиксированный интернет на лето, передал «Ведомостям» директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. Возможно, есть и те, кто из соображений экономии в принципе ограничиваются только мобильным доступом, предполагает он. С начала 2016 г. МГТС удается не только сохранять, но и увеличивать долю на московском рынке фиксированной связи благодаря эффективной продуктовой стратегии и конвергентным предложениям, утверждает Кулаковский.

Небольшое снижение количества пользователей ШПД действительно может быть связано с тем, что некоторые пользователи мобильных устройств отказываются от фиксированного доступа - но подавляющее большинство абонентов мобильного интернета пока не готовы отказаться от домашнего WiFi, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Сокращение количества абонентов может быть связано с расселением ветхого жилья (абонент расторг контракт со старым оператором, а подключиться к новому еще не успел), коммунальных квартир, а также с программой подключения общежитий ВУЗов к бесплатному WiFi, отмечает он. Еще одна причина - отказ от дополнительных интернет-каналов абонентов, которые подключили их по участившимся в последнее время акциям провайдеров - они в принципе не нуждаются в дублирующем доступе и не готовы за него платить, говорит Мирзабеков.

Часть абонентов фиксированного ШПД действительно могла отказаться от фиксированного доступа в пользу мобильного, допускает Захаров. Но пока слишком мало данных, чтобы это предположение участников рынка можно было считать оформившейся тенденцией, отмечает он.

Аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко считает, что заметное сокращение количества абонентов ШПД может быть связано с оттоком абонентов, который «Вымпелком» показал в отчетности за II квартал 2016 г. В апреле-июне их количество по сравнению с предыдущим кварталом сократилось почти на 11% до 2 млн, следует из отчета компании.

Во II квартале 2016 г. количество абонентов ШПД «Ростелекома» выросло год к году на 7%, а квартал к кварталу на 1% до 11,9 млн, рассказывает его представитель Валерий Костарев. Тенденция нескольких последних кварталов — активный прирост пользовательской базы, подключенной по оптическим каналам: за год она увеличилась на 21%, составив по итогам II квартала 2016 г. 6,8 млн подписчиков, отмечает он. В 2015 г. «Ростелеком» ужесточил и унифицировал политику учета активных абонентов: в I-II кварталах 2015 г. было выявлено и списано около 240 000 неактивных подключений, а все абоненты с того времени учитываются с единой шестимесячной политикой учета, напоминает Костарев.

Количество активных пользователей мобильного интернета «Т2 РТК холдинга» (Tele2) по итогам II квартала 2016 г. составило 23,8% от абонентской базы, или около 9,3 млн подписчиков, - прирост квартал к кварталу составил 1,8 п. п., или около 0,9 млн абонентов, отмечает представитель оператора.