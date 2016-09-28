Рынок широкополосного доступа в Петербурге прекратил рост

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Петербурге во II квартале 2016 г. составило 1,51 млн против 1,527 млн в I квартале, подсчитали в агентстве Telecom Daily (использована статистика Минкомсвязи и собственные данные компании). Снижение незначительное, но в течение последних трех лет абонентская база росла, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Это общероссийская тенденция (см. статью на стр. 18), однако из регионов СЗФО кроме Петербурга база снизилась только в Архангельской области – с 207 598 абонентов в I квартале до 203 427 во втором (снижение на 2,1%), в целом по округу во II квартале 2016 г. база снизилась на 0,5% до 3,1 млн человек. По сравнению со II кварталом 2015 г. число абонентов фиксированного ШПД в Петербурге выросло на 2%, в СЗФО – на 3%.

По словам Кускова, рынок насыщен. Фиксированный ШПД в Петербурге конкурирует с мобильной передачей данных, поскольку здесь качественные современные сотовые сети, которые могут обеспечить более чем приемлемое качество услуг, добавляет эксперт. Трафик передачи данных в сети «Мегафон» на Северо-Западе во II квартале 2016 г. вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Петербурге рост составил 35%, число абонентов выросло на 12 и 11% соответственно, сообщил представитель оператора.

Во II квартале рынок почти не вырос и абонентская база «Ростелекома» осталась практически на прежнем уровне, снижения нет, цитирует пресс-служба заместителя директора филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» по Петербургу и Ленобласти Светлану Шамзон. Проникновение услуг ШПД в Петербурге, по ее словам, превышает 76%, это один из самых высоких показателей в России. При таком уровне дальнейший прирост рынка крайне незначителен и, скорее, может быть связан с некоторыми колебаниями, тем не менее петербургский рынок ШПД растет на 2–3%, а российский – на 1–2% в год, полагает она. Дальнейший рост рынка в основном обеспечат пакетные предложения и дополнительные услуги, считает Шамзон.

«Ростелеком» демонстрирует в Петербурге ежеквартальный прирост абонентской базы, утверждает Шамзон, не уточняя показателей. По году планируется не менее 5% прироста, преимущественно по пакетным услугам, а также за счет строительства современных цифровых сетей, в том числе в районах новостроек, добавляет она.

В «Вымпелкоме» не наблюдают существенного сокращения базы ШПД по итогам II квартала, сообщила менеджер по связям с общественностью региона «Запад» «Вымпелкома» Мария Георгиевская. Сократить отток, связанный в первую очередь с ценовыми войнами на рынке ШПД, по ее словам, позволил запуск конвергентного продукта «Все в одном». Ценность конвергента и в его накопительном эффекте – life-time клиентов у него намного больше, чем на обычных тарифах, а отток в разы ниже, объясняет она, уточняя, что как следует оценить влияние данного продукта на базу можно будет ближе к концу следующего года.

Потенциал для роста сохранился в основном в отдаленных регионах, в Петербурге борьба развернется не за новых абонентов, а за лояльность существующих, полагает Кусков. По его словам, компании будут предлагать больше услуг со скидками, чтобы привязать к себе абонента.

Рынок может расти за счет новостроек, добавляет Кусков. С 2017 г. должен вступить в силу запрет на воздушные линии связи, напомнил управляющий директор Facility Management NAI Becar Денис Цытрин. Небольшим операторам не под силу инвестиции в подземные сети, они вынуждены будут уйти с рынка или договариваться с крупными игроками, полагает он. Разветвленные оптоволоконные сети есть у «Ростелекома» и «Вымпелкома», добавляет он.

В МТС, «Эр-телекоме» и «Вест-колле» не ответили на запрос «Ведомостей».