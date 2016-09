Telenor продал банкам-организаторам размещения акций Vimpelcom Ltd. еще 1,2% компании

Банки – организаторы вторичного размещения акций Vimpelcom Ltd., которые продавал один из акционеров – норвежский Telenor, купили у него еще 21,375 млн ADS (депозитарных акций) по цене размещения ($3,5 за акцию), говорится в сообщении Vimpelcom Ltd. Выкуп андеррайтерами дополнительного пакета акций предусмотрен «опционом на переподписку» (так называемый greenshoe), который позволяет продать дополнительный пакет акций уже после размещения, если на бумаги был высокий спрос. Пакет greenshoe составляет около 1,2% капитала Vimpelcom Ltd., Telenor получил за него $72,94 млн. В результате сделки доля норвежского холдинга в Vimpelcom Ltd. сократилась с 24,9 до 23,7%.

На прошлой неделе Telenor продал 142,5 млн акций Vimpelcom (около 8,1%) за $486,3 млн, а также разместил облигации на $1 млрд, владельцы которых смогут при желании обменять их на акции Vimpelcom Ltd. Весь выпуск облигаций может быть конвертирован в 204,081 млн акций Vimpelcom, составляющих 11,6% капитала холдинга. Премия при обмене составит 40% – т. е. акция при конвертации будет оценена в $4,9. Если на акции будут обменяны все облигации, то Telenor удастся избавиться от 20,9% из 33% принадлежащего ему пакета. Остальной пакет компания также собирается продавать, но не уточняет, когда и как именно.

Далек от максимумов 16,2% На столько снизились в цене за последний год акции Vimpelcom Ltd. В сентябре 2015 г. они стоили $4,2. Максимум цены его акций был зафиксирован в конце 2007 г. (тогда еще это был просто «Вымпелком»): стоимость одной бумаги тогда достигала $45,48

Все это – часть стратегии выхода Telenor из актива. Еще в октябре 2015 г. Telenor объявил, что готов полностью избавиться от пакета в Vimpelcom Ltd., составлявшего 580 млн акций. Vimpelcom – «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял норвежский оператор свое желание продать долю.

Примерно за год до этого разразился большой скандал с участием Vimpelcom: расследования, предпринятые властями США и прокуратурой Нидерландов, показали, что его российская «дочка» «Вымпелком», а также МТС и шведско-финская TeliaSonera еще в середине 2000-х гг. заплатили высокопоставленным лицам в Узбекистане за право работать в этой стране. После этого у норвежских властей возникли вопросы и к Telenor: они заподозрили, что руководство этой госкомпании могло покрывать действия менеджмента «Вымпелкома». В феврале 2016 г., когда вина Vimpelcom была доказана, Telenor еще раз заявил, что будет продавать долю в компании, причем как можно скорее.

Размещение оказалось успешным, констатирует аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Видимо, инвесторов вдохновила сделка в Италии, которую недавно одобрила Еврокомиссия, – синергии от нее должны будут реализоваться в течение трех лет, замечает он. Кроме того, сделка снижает долговую нагрузку холдинга и дает возможность его менеджменту сосредоточиться на развитии активов. Положительно оценили инвесторы и структуру сделки – размещение конвертируемых облигаций позволяет не опасаться давления от наплыва новых акций, говорит Венгранович. Наконец, покупатели акций наверняка держат в уме возможное возвращение Vimpelcom к выплате дивидендов, что также повысит цену бумаг, заключает аналитик.

Акции Vimpelcom Ltd. во вторник на торгах на NASDAQ стоили $3,52 (на 19.05 мск).