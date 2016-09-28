Учителя и врачи опробуют отечественный софт

«Ростелеком» переводит 6000 сотрудников правительства Москвы с почтового сервиса Microsoft Exchange на российский продукт «Мой офис почта» компании «Новые облачные технологии», сообщили вчера руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы Артем Ермолаев, президент оператора Сергей Калугин и министр связи Николай Никифоров. Ермолаев также обещает в 2017–2018 гг. обеспечить почтой «Мой офис» около 600 000 бюджетников Москвы: учителей, врачей и работников жилищно-коммунального хозяйства. О планах Минкомсвязи закупить решения от «Моего офиса» сообщил и Никифоров.

О намерении мэрии Москвы заменить почтовый сервис стало известно в середине августа, когда «Ростелеком» выиграл конкурс на оказание услуг по миграции этого сервиса. Это обойдется мэрии в 43,6 млн руб. Сумма включает в себя как услуги «Ростелекома», так и лицензии на «Мой офис почта», но какая доля придется на лицензии, а какая на работы – неизвестно.

Цель модернизации почтовой системы – диверсификация рисков, связанных с использованием платформы иностранных разработчиков, а также уменьшение числа бумажных документов, говорится в техническом задании. Сейчас единая почтовая система правительства Москвы работает на Microsoft Exchange Server, клиентский доступ обеспечивается приложением Microsoft Outlook. Согласно документам сайта госзакупок в конце 2014 г. департамент Москвы по конкурентной политике закупал за 75 млн руб. услуги по предоставлению почтового сервиса органам исполнительной власти на 2015 г., а годовые затраты на закупку лицензий Microsoft Exchange составляли около 31 млн руб. Лицензии на «Мой офис» в среднем будут обходиться на 30% дешевле иностранного аналога, говорит представитель «Ростелекома».

Зарубежный офис 97% офисного софта импортировалось в страну в 2014 г., следует из плана импортозамещения программного обеспечения, утвержденного Минкомсвязи 1 апреля 2015 г. К 2020 г. министерство намеревалось снизить долю до 75%, а к 2025 г. импортироваться должно не более половины офисных приложений

Поддержка одного рабочего места раньше обходилась в 452 руб. в месяц и после миграции ДИТ намерен сэкономить, говорит представитель ведомства Елена Новикова. Техподдержка нового продукта расположена в России, в расчетах между партнерами отсутствует валютный фактор, объясняет она. Сэкономить удастся также за счет увеличения закупок. По требованиям ДИТ имеющийся сейчас софт «Моего офиса» будет серьезно модернизирован и его пользователи не ощутят потери качества, надеется Новикова.

Это единственная известная рынку закупка «Моего офиса», говорит вице-президент по продажам IT-интегратора «Техносерв» Андрей Богомолов, заказчики пока только тестируют продукт. По его мнению, у продукта есть нужные для работы функции и теперь предстоит понять на практике, насколько стабильно будет работать программа при внедрении на несколько десятков тысяч пользователей.

Важны не столько масштабы внедрения, сколько сам факт начала перехода на отечественный софт, рассуждает вице-президент «Астероса» Ольга Тырновская. За успешным внедрением может последовать переход на «Мой офис» других госорганов, надеется она.

Представители Microsoft и «Новых облачных технологий» отказались от комментариев.