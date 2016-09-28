BlackBerry может закрыть подразделение смартфонов уже на этой неделе

Джон Чен, генеральный директор BlackBerry, не скрывал своего намерения отказаться от борьбы за рынок смартфонов. Ранее он называл сентябрь как срок, к которому смартфонное подразделение компании должно было достичь приемлемой прибыльности. В среду BlackBerry должна объявить итоги очередного квартала, и этот момент может стать решающим для судьбы подразделения. На сайте компании уже можно прочесть: «Новый BlackBerry – это софт».

Многие считают возможное решение о расформировании аппаратного подразделения закономерным результатом спада, начавшегося в 2013 г. после выпуска злополучной модели BlackBerry 10. Участвовавшая тогда в презентации устройства Алисия Кейс, певица и креативный директор BlackBerry, затем была замечена в использовании конкурирующего смартфона – iPhone.

По данным Gartner, на BlackBerry во II квартале приходилось всего 0,1% рынка смартфонов. Компания поставила на рынок всего лишь 400 000 смартфонов, в три с лишним раза меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в период наибольшей популярности BlackBerry, т. е. шесть лет назад, квартальные поставки этих коммуникаторов достигали 15 млн шт. Аннетта Циммерманн, аналитик из Gartner, уточняет, что с начала года было продано не больше 1 млн устройств BlackBerry. «Это нежизнеспособный бизнес, я не вижу никаких шансов на его успешное возрождение, история подошла к концу», – говорит аналитик.

В 2013 г. была предпринята попытка продать BlackBerry, но найти покупателя не удалось. После этого Чен приложил огромные усилия для спасения компании. Он сосредоточился на корпоративных клиентах, исторически составлявших основу бизнеса BlackBerry. Компания пыталась укрепить свои позиции на этом рынке, выпустив ряд смартфонов, включая громадный Passport, прекрасно подходящий для работы с таблицами, и Priv, в котором особое внимание уделено информационной безопасности. На смену знаменитой модели Bold пришел Classic, рассчитанный на любителей традиционного дизайна BlackBerry. Однако ни одна из новых моделей компании не стала по-настоящему популярной.

Два года назад подразделение смартфонов обеспечивало около 70% всех доходов компании, но сейчас эта доля сократилась до 36%, а основная роль в бизнесе BlackBerry перешла к софту, замечает Циммерманн из Gartner. «Вероятно, настало время отказаться от производства аппаратных средств, – говорит она. – Жалеть об этом теперь будут немногие».

Перевел Александр Силонов