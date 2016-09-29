Объем экономики рунета достиг 1,35 трлн рублей

Объем экономики российского интернета в 2015 г. составил 1,35 трлн руб., объем рынка электронных платежей – 588 млрд руб., говорится в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Суммарно это эквивалентно 2,4% ВВП России. При этом объем интернет-зависимых рынков, по данным исследования, сопоставим с 19% ВВП страны. По итогам 2016 г., объем экономики рунета достигнет 1,58 трлн руб.

По итогам 2014 г. рынок контента и сервисов эксперты оценили в 1,094 трлн руб., рынок электронных платежей – в 476 млрд руб. Это было сопоставимо с 2,2% ВВП, а объем интернет-зависимых рынков составил тогда 16% ВВП.

Значительная часть экономики рунета приходится на электронную торговлю: продажи через интернет-магазины выросли в прошлом году на 26% до 598 млрд руб., рынок онлайн-путешествий увеличился на 13% до 315,3 млрд руб., рынок электронных платежей – на 23,5% до 588 млрд руб. Сегмент «прочие» – на 30% до 147,2 млрд руб. Прогноз роста в 2016 г. в этих сегментах: 18%, 15%, 16,6% и 15% соответственно.

Рынок электронной коммерции растет, в том числе, за счет улучшения качества доставки товаров, а также благодаря развитию доступа в интернет и росту мобильного трафика, говорится в отчете: у многих участников рынка доля заказов с мобильных устройств приближается к 50%, а в некоторых товарных категориях – до 70%.

Российский рынок контекстной рекламы (его основные игроки – «Яндекс» и Google) вырос в 2015 г. на 15% до 80,5 млрд руб. Прогноз роста на 2016 г. – 27%. Рынок медийной рекламы так и не восстановил рост: по итогам 2015 г. он упал на 10% до 19,8 млрд руб. Все большую долю этого рынка занимает видеореклама – ее продажи выросли в прошлом году на 21% до 4,6 млрд руб. В 2016 г. эксперты прогнозируют рост рынка медийной рекламы на 8,6%.

На медийном рынке усилилась конкуренция за бюджеты рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта стала сравнима, а порой и дешевле, чем на порталах-лидерах рунета, говорится в исследовании РАЭК.

Рынок цифрового контента в целом вырос на 13% в 2015 г., прогноз роста на 2016 г. – 10%. Продажи электронных книг увеличились в прошлом году на 67% до 1,6 млрд руб., игр – на 14% до 46,7 млрд руб., музыки – на 6% до 2,3 млрд руб., видео – на 9% до 3,8 млрд руб. Драйвером роста в 2016 г.станут электронные книги - рост в этом сегменте ожидается на уровне 43%, говорится в отчете.

По предварительным результатам опроса экспертов отрасли, большинство цифровых рынков в 2016 г. выйдут на «консервативный сценарий роста» – 10-15%, говорится в исследовании. Но даже на самых крупных рынках − коммерции и рекламы, эксперты отмечают практически 100 % зависимость темпов роста от экономической ситуации в России и покупательной способности населения, фактически − от внешних по отношению к интернету факторов.