Mail.ru Group урегулировала конфликт из-за Prisma

Prisma была запущена 11 июня и быстро стала одним из самых скачиваемых приложений в App Store 10 стран

Mail.ru Group урегулировала конфликт со своим бывшим сотрудником, вице-президентом группы по новым продуктам Юрием Гурским, рассказал «Ведомостям» представитель группы и подтвердил сам Гурский. По словам представителя группы, стороны «урегулировали разногласия и разрешили спорные моменты. Стороны пришли к пониманию, что конфликт интересов отсутствует».

В июле этого года Mail.ru Group сообщила, что уволила Гурского из-за конфликта интересов. Компания обвинила его в том, что он, будучи сотрудником, занимался сторонними проектами и получал в них доли, не учитывая интересов работодателя.

В частности, конфликт разгорелся из-за популярного фотоприложения Prisma, созданного бывшим сотрудником Mail.ru Group Алексеем Моисеенковым. Гурский был консультантом этого проекта, и Mail.ru Group сочла, что он получил в нем долю. Сам Гурский это всегда отрицал.

«Мы выяснили и получили подтверждение об отсутствии у Юрия Гурского несогласованной доли в сторонних проектах и об отсутствии доли в Prisma, следовательно, им не было допущено конфликта интересов и нарушений во время работы на Mail.ru Group», - сказал «Ведомостям» вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Два человека, знакомых с сотрудниками Prisma, слышали, что из-за конфликта между Mail.ru Group и Гурским у Prisma сорвалась сделка с крупным западным фондом. Урегулирование конфликта облегчит процесс переговоров с потенциальными инвесторами, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Prisma была запущена 11 июня и быстро стала одним из самых скачиваемых приложений в App Store 10 стран. После того как Prisma стала популярной, Моисеенков уволился из Mail.ru Group. А позже группа сообщила, что приобрела миноритарный пакет Prisma. Сумма сделки могла составить $1-2 млн, говорили источники «Ведомостей», близкие к участникам сделки. Сейчас у Prisma 67 млн установок, сказал «Ведомостям» Моисеенков.