Mail.ru Group приобрела за $30 млн разработчика мобильных игр Pixonic

Mail.ru Group сообщила о приобретении 100% компании Pixonic – разработчика игр для мобильных устройств. Соглашение о покупке компании за $30 млн было подписано 30 сентября, сама сделка завершится в ближайшие дни, говорится в сообщении группы. Около $20 млн акционеры Pixonic получат сразу, а выплата еще $10 млн будет зависеть от того, выполнит ли компания указанные в соглашении условия (их детали не раскрываются).

Pixonic основана в 2009 г. Еленой Масоловой. Она один из создателей сервиса коллективных покупок Darberry (куплен Groupon в 2010 г.), а также сооснователь фонда AddVenture II – одного из первых инвесторов Pixonic. Сначала Pixonic занималась издательством игр для социальных сетей, а затем сосредоточилась на мобильном направлении. По данным Mail.ru Group, выручка Pixonic в 2015 г. составила 456 млн руб., в первом полугодии 2016 г. – 619 млн, показатель EBITDA практически нулевой.

Сейчас ключевой актив Pixonic – мобильная игра War Robots. По данным Mail.ru Group, к сентябрю 2016 г. пользователи скачали эту игру более 20 млн раз. Ежедневно в War Robots играет свыше 500 000 человек во всем мире, указывает холдинг. Больше всего игра популярна за пределами России – в США, Японии, Китае, Южной Корее и Германии. В России игру установили 1,5 млн пользователей.

Каждый четвертый рубль В первом полугодии 2016 г. подразделение многопользовательских игр принесло Mail.ru Group 4,5 млрд руб. выручки, что на 9% больше, чем годом ранее. Это составило почти четверть всей выручки группы.

Помимо семейства фондов AddVenture в Pixonic инвестировали фонды Ventech, TA Ventures и Kite Ventures, а также один из основателей платежной системы Qiwi – Андрей Романенко, сообщается на сайте игровой компании. Фонд AddVenture II получил от продажи доли в Pixonic в 40 раз больше, чем инвестировал, говорит Масолова: «Мы очень довольны этой сделкой». Изначально этот фонд вложил около $200 000 в обмен на 30% акций игровой компании, уточнила она. Всего Pixonic получила от фондов около $4 млн инвестиций, говорит близкий к акционерам компании человек.

Для Mail.ru Group игры – одно из трех основных направлений бизнеса вместе с рекламой и платежами в социальных сетях (community IVAS, см. врез). Правда, по итогам первого полугодия Mail.ru Group сообщила, что ей сложно удерживать пользователей своих игр, особенно на зарубежных рынках. Кроме того, в России из-за экономического кризиса люди стали меньше платить за игры: эта тенденция продолжится и во втором полугодии этого года, предупредила группа.

Сделка с Pixonic – это покупка как успешной игры, так и хорошей команды, умеющей писать мобильные игры, полагает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. У этой покупки может быть синергия: если продвигать игру, используя систему дистрибуции Mail.ru, число пользователей War Robots может существенно вырасти. «Партнерство с Mail.ru Group откроет для Pixonic новые возможности по расширению бренда и продуктов на российском, а также международных рынках», – говорится в сообщении на сайте Pixonic.

Эта сделка поможет Mail.ru Group увеличить темпы роста в игровом сегменте и будет способствовать продвижению на зарубежных рынках, написали в своем отчете аналитики «ВТБ капитала». Но ее успех будет зависеть от того, удастся ли компании поддержать темпы роста приобретенного актива и улучшить рентабельность, указывают они.

Аналитики отмечают, что группа провела сделку в самом быстрорастущем сегменте – рынке мобильных игр. По данным Mail.ru Group, в России этот сегмент в прошлом году вырос на 20% до 10,6 млрд руб., тогда как весь рынок игр увеличился всего на 2% до 51,9 млрд.