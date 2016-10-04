Runa Capital вложилась в немецкий сервис онлайн-кредитования Smava

Венчурный фонд с российскими корнями Runa Capital в пятницу вложился в проект Smava из Германии, занимающийся финансовыми технологиями, говорится в сообщении немецкой компании. Это подтвердил управляющий партнер фонда Дмитрий Чихачев. Сумма инвестиционного раунда составила $34 млн; Runa Capital назван в сообщении ведущим инвестором, но сумму инвестиций фонда Smava и Чихачев не раскрывают. По собственным правилам Runa Capital инвестирует от $1 млн до $10 млн, а средняя сумма инвестиции колеблется от $3 млн до $5 млн, рассказывал ранее Чихачев.

Smava агрегирует предложения по кредитам от различных банков и частных инвесторов и предлагает их частным клиентам. Сумма кредита может составлять от 1000 до 120 000 евро. Общая сумма уже выданных при участии Smava займов достигла 1,75 млрд евро, указывает компания в своем сообщении. В компании работает 180 человек. Чтобы предлагать привлекательные ставки, компания с 2007 г. развивает собственную технологию оценки кредитоспособности и индивидуального подбора займа. Зарабатывает компания на комиссии от суммы выданного кредита, объясняет Чихачев.

Два фонда Runa Под управлением двух фондов Runa Capital находится $270 млн. Второй фонд с капиталом $135 млн компания анонсировала летом 2014 г. и завершила сбор средств для него в мае этого года. В отличие от первого фонда второй отказался от посевных инвестиций – на сумму менее $1 млн.

Вместе с Runa Capital в раунде финансирования поучаствовали фонды Verdane Capital, Mojo Capital и Earlybird. В большинстве европейских стран проникновение онлайн-кредитов не превышает 10%, что позволяет надеяться на рост Smava, приводятся в сообщении компании слова партнера Verdane Capital Хенрика Аспена. Привлеченные деньги Smava потратит на развитие технологий и укрепление рыночной позиции, вторит ему партнер Earlybird Кристиан Нагел. По словам Чихачева, Smava работает в Германии и Австрии. Рынок онлайн-кредитования немецкоговорящих стран весьма велик, поэтому планов экспансии в другие страны у нее нет, говорит инвестор.

На немецком рынке онлайн-кредитования идет острая борьба за клиента, который весьма избирателен, рассказывает гендиректор Blackmoon Financial Group (инвестиционная компания, которая специализируется на работе с небанковскими кредитными организациями) Олег Сейдак. Месячная аудитория Smava составляет около 400 000 потенциальных клиентов и с учетом того, что банки не могут много платить за такого заемщика, собственная выручка (а тем более прибыль) вряд ли будет высока, рассуждает он, ссылаясь на данные сервиса Similarweb. По мнению Сейдака, гораздо более ценным активом является накопленная база потенциальных заемщиков и на месте инвесторов было бы логично инвестировать не в выручку, а в бренд и базу, чтобы в дальнейшем монетизировать ее. Для этого нужно самостоятельно выдавать кредиты, привлекая деньги у частных и институциональных инвесторов, чтобы перепродавать не заявку на кредит, а уже выданный заем, полагает он.