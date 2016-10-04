Робот-попутчик от Toyota имеет интеллект пятилетнего ребенка

Kirobo умещается на ладони, у него большие глаза, имитирующие мимику, робот может шевелить руками и ногами

Компания Toyota Motor вышла на рынок домашних роботов, создав интеллектуальную куклу Kirobo Mini стоимостью 39 800 иен ($392). Как утверждается, робот высотой около 10 см по интеллекту сравним с пятилетним ребенком. Он может распознавать эмоции человека, поддерживать несложную беседу, обучаться новым фразам и реагировать на некоторые происходящие поблизости события.

На автомобильном рынке Японии, где Toyota доминирует, конъюнктура ухудшается: население сокращается и стареет, а значительная часть молодежи не заинтересована в покупке собственной машины. На мировом рынке растет конкуренция со стороны традиционных автомобилестроителей и новых игроков вроде Apple и Google. В поиске новых направлений бизнеса Toyota инвестирует в технологии искусственного интеллекта, привлекая специалистов по робототехнике.

«Этот новый продукт, как мы надеемся, поможет повысить интерес и привязанность людей к Toyota, наладить отношения между компанией и клиентами, не желающими покупать наши автомобили», – цитирует Financial Times слова Фуминори Катаоки, топ-менеджера, ответственного за проект Kirobo. Само название нового робота – комбинация японских слов «надежда» и «робот».

Исследования в области робототехники Toyota ведет с начала 2000-х. В частности, ранее автомобилестроитель создал робота, играющего на трубе. А сейчас компания разрабатывает роботов, которые помогали бы людям, перенесшим инсульт или другое подобное заболевание, восстановить чувство равновесия и координацию движений.

В изготовлении роботов Toyota помогает компания Vaio, выделившаяся из состава Sony и производящая персональные компьютеры. Завод Vaio в Нагано также использовался для изготовления роботов-собачек Aibo корпорации Sony.

Kirobo умещается на ладони, у него большие глаза, имитирующие мимику, робот может шевелить руками и ногами. Разработчики подчеркивают эмоциональную сторону функциональности Kirobo, кроме того, это устройство может предупреждать водителя, если тот начинает дремать за рулем, или подавать сочувственные реплики в случае резкого торможения. В обычной ситуации робот, определяя с помощью сенсоров плохое настроение хозяина, может осведомиться о причине его расстройства.

В Японии работает несколько компаний, производящих роботов-компаньонов, но спрос на них пока не очень велик. Руководство Toyota не уверено, что Kirobo будет хорошо продаваться за рубежом, поэтому дебют новинки в начале будущего года планируется лишь в Японии.