Фонд Sistema VC инвестировал в разработчика игр для виртуальной реальности

Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете

Венчурный фонд Sistema VC приобрел 25% компании Luden.io – разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности, рассказал сегодня руководитель фонда Алексей Катков. Сумма сделки составила 65 млн руб. Полученные инвестиции компания потратит на создание новых игр для Google Daydream и других платформ виртуальной реальности.

Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете – число играющих будет расти с появлением на рынке большего количества устройств для виртуальной реальности (шлемов, очков. «Ведомости»), говорит Катков.

Luden.io – подразделение известного разработчика игр Nival. Этим летом подразделение по разработке VR-проектов было выделено в отдельную компанию, говорит основатель VR Сергей Орловский. Самые известные игры компании в области VR – InMind и InCell – это игры с научной составляющей, выпущенные в прошлом году и посвященные изучению биологии в игровой форме.

В сообщении фонда говорится, что Luden.io стала одной из первых компаний, которая начала в этом году разрабатывать игры для платформы Google Daydream. Свое решение для массового рынка Google представит в ближайшее время. Luden.io уже начала тестировать игру для этой платформы – InMind2.