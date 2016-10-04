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Фонд Sistema VC инвестировал в разработчика игр для виртуальной реальности

Сумма сделки составила 65 млн рублей
Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете
Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете
Е.Разумный / Ведомости

Венчурный фонд Sistema VC приобрел 25% компании Luden.io – разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности, рассказал сегодня руководитель фонда Алексей Катков. Сумма сделки составила 65 млн руб. Полученные инвестиции компания потратит на создание новых игр для Google Daydream и других платформ виртуальной реальности.

Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете – число играющих будет расти с появлением на рынке большего количества устройств для виртуальной реальности (шлемов, очков. «Ведомости»), говорит Катков.

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Luden.io – подразделение известного разработчика игр Nival. Этим летом подразделение по разработке VR-проектов было выделено в отдельную компанию, говорит основатель VR Сергей Орловский. Самые известные игры компании в области VR – InMind и InCell – это игры с научной составляющей, выпущенные в прошлом году и посвященные изучению биологии в игровой форме.

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В сообщении фонда говорится, что Luden.io стала одной из первых компаний, которая начала в этом году разрабатывать игры для платформы Google Daydream. Свое решение для массового рынка Google представит в ближайшее время. Luden.io уже начала тестировать игру для этой платформы – InMind2.

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