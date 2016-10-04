Google объявил цену собственных смартфонов Pixel

Google на проходящей сегодня презентации объявил розничную цену своих новых смартфонов Pixel: самая младшая модель Pixel с пятидюймовым экраном и 32 Гб памяти стоит $649, самая старшая - Pixel XL с 5,5-дюймовым экраном и 128 Гб памяти - $869, пишет Bloomberg.
Модели напоминают по дизайну и основным характеристикам iPhone 7 и iPhone 7 Plus от Apple, отмечает агентство. Сама компания считает, что они мощнее, лучше по качеству и разрешению камеры (12 Мп при диафрагме 2,0), разрешению экрана, а также оснащаются продвинутым электронным помощником Google Assistant.
Это первый смартфон, разработанный полностью Google. Предыдущие «гуглофоны» Nexus создавались LG и HTC. Правда, собираться Pixel будут также на мощностях HTC.
Смартфоны Pixel работают на особой версии ОС Android - Nougat 7.1 с сильно переработанным интерфейсом. В списке опций - «бесшовный» перенос всех пользовательских данных с iPhone, причем в комплект поставки для этого включен даже физический переходник.
В экосистему Pixel плотно интегрированы очки виртуальной реальности (VR) Daydream стоимостью $79. Очки комплектуются контроллером с датчиками движения и управляющим тачпадом. В числе представленных Google VR-приложений - игры, видеосервис Hulu и полный набор собственных сервисов, включая Street View и YouTube.
Предзаказ на смартфоны открыт в Google Store. Розничные поставки начнутся 20 октября с США, Великобритании, Австралии, Канады и Германии.
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