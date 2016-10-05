Facebook ищет страны-партнеры для проекта раздачи интернета с помощью дронов

В июле 2016 г. Facebook провел первый тестовый полет своего беспилотника. На фото главный технический директор Facebook рассказывает о планах компании по беспилотным летательным аппаратам

Facebook ведет переговоры с рядом стран об испытании дронов, с помощью которых компания хочет обеспечивать интернет-соединением удаленные уголки земного шара, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на директора аэронавигационной платформы Facebook Мартина Гомеса. Эту инициативу компания развивает в рамках проекта Internet.org, цель которого – обеспечить доступом в сеть 5 млрд человек в разных частях земного шара, где отсутствует проводная или беспроводная сетевая инфраструктура. В некоторых странах, настаивающих, чтобы первые испытания проводились у них, есть огромные регионы без интернета или с очень плохим подключением, заявил Гомес изданию. По его словам, испытания могут состояться в 2018 г., но их точная дата еще не определена.

В июле 2016 г. Facebook провел в Аризоне первый полномасштабный тестовый полет своего беспилотника Aquila. Работающий на солнечной энергии дрон провел в воздухе 96 минут. Facebook назвал эти испытания «большим достижением» на пути реализации своих планов. Беспилотник разработан так, чтобы летать без посадки до трех месяцев на высоте свыше 18 км, что намного выше высоты, где летают коммерческие самолеты, говорит Гомес.

Созданием технологий для обеспечения доступом в интернет всех жителей земли занимаются и другие компании. Google развивает проект по предоставлению беспроводного интернет-доступа с помощью дирижаблей: они получают доступ в интернет по спутниковым каналам и позволяют подсоединяться к ним с земли по технологии WiFi. Компания OneWeb планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет с помощью запуска на орбиту большой группировки спутников.

Российский путь В России подключением удаленных населенных пунктов к широкополосному интернету занимается «Ростелеком», но дроны при этом не использует. Оператор проводит до населенного пункта оптоволоконный кабель, затем ставит там точку WiFi-доступа, а в труднодоступных местах сигнал обеспечивается при помощи спутника.

Такие проекты сталкиваются с большими препятствиями, поскольку запуск дронов и дирижаблей требует согласования с национальными правительствами для работы в их воздушном пространстве, отмечает WSJ. Для трансляции сигнала на землю требуется разрешение на использование частотного спектра. Эксперты считают, что прохождение всех согласований займет годы, пишет WSJ. Регуляторы в Европе и США еще разбираются, насколько безопасно выдавать разрешение на такие полеты. Впереди колоссальные регуляторные препятствия, подтверждает Гомес. По его словам, все летные испытания в ближайшие годы будут в основном направлены именно на то, чтобы убедить регуляторов в безопасности беспилотников.

Выведение каких-либо услуг связи из-под национального регулирования ограничит возможности по контролю за соблюдением установленных в отрасли правил, предупреждает представитель «Ростелекома». Представители «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Экономическая целесообразность и техническая возможность использования в России дронов для предоставления доступа к интернету выглядят сомнительными, считает собеседник в одном из операторов. В России дистанция полета дрона до труднодоступных регионов будет измеряться в сотнях и тысячах километров, объясняет он.

Ведет ли Facebook переговоры об испытаниях дронов с Россией, представитель компании не прокомментировал.