К пермскому «Прогнозу» подан иск о банкротстве

В конце сентября к пермскому разработчику IT-систем бизнес-аналитики «Прогноз» был подан банкротный иск от двух компаний – «Базис инфо» из Волгограда и московского «Инфинита». Иск оставлен без движения до ноября.

Сейчас «Прогноз», который с выручкой в 3,8 млрд руб. за 2015 г. занимает 42-ю строчку рейтинга CNews крупнейших IT-компаний России, является ответчиком по 34 арбитражным делам на общую сумму 67 млн руб., говорится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Согласно базе арбитражного суда в апреле этого года Арбитражный суд Пермского края определил взыскать с «Прогноза» 7,4 млн руб. в пользу «Инфинита», а 22 августа суд издал постановление о возбуждении исполнительного производства. В базе суда есть также три иска самого «Прогноза» к службе судебных приставов, поданных в период с 6 по 15 сентября.

Из решения суда следует, что «Прогноз» в 2015 г. заключил с «Инфинитом» два договора, но работы полностью не оплатил. «Прогноз» также заключил договор и не рассчитался с компанией «Фит-альянс», которая переуступила «Инфиниту» права требования по своему иску. Исков от «Базис инфо» к «Прогнозу» в базе арбитражного суда нет. Телефон «Инфинита» вчера не отвечал.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс» в 2016 г. «Прогноз» заключал контракты с «Газпром информом» (58 млн руб.), Сбербанком (22,6 млн руб.) и Минобороны (15 млн руб.), а также на меньшие суммы с «Ростелекомом», Агентством по страхованию вкладов и Минэкономразвития.

Для бизнеса «Прогноза» характерны длинные контракты с платежами в конце исполнения договора, пояснил «Ведомостям» один из менеджеров компании. Но зарплату программистам нужно платить регулярно – соответственно, возникали кассовые разрывы, продолжает он. Раньше для их устранения «Прогноз» брал кредиты, но после кризиса 2014 г. их выдавать перестали, объясняет собеседник «Ведомостей». По его информации, из-за этого «Прогноз» был вынужден реструктурировать свои платежи, чтобы в первую очередь расплачиваться с государством (например, платить налоги) и с сотрудниками. Именно поэтому не всем подрядчикам хватало денег, чем и объясняется обилие исков, заключает менеджер «Прогноза».

В 2012 г. «Прогноз» получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $30 млн, сообщал банк. Деньги были нужны на международную экспансию и укрепление позиций «Прогноза» среди частных и государственных заказчиков. В мае этого года представитель ЕБРР сообщал «Ведомостям», что банк не планирует реструктуризацию кредита «Прогноза». Вчера представитель банка отказался от комментариев.

Представитель «Прогноза» вчера не ответил за запрос «Ведомостей».