Еврокомиссия подозревает Google в недобросовестном вытеснении конкурентов

Европейская комиссия, подозревающая Google в злоупотреблении доминирующим положением и в недобросовестном вытеснении конкурентов в различных сегментах рынка, уже более пяти последних лет ведет антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта. В результате компании предъявлено несколько официальных обвинений, в том числе связанных с организацией сервиса покупок на основе сравнения товаров и с продвижением мобильной операционной системы Android.

Журналисты The Wall Street Journal ознакомились с рядом документов, составленных регуляторами в ходе расследования. В одном из документов говорится, что Google и Alphabet нарушали антимонопольное законодательство и что Еврокомиссия намерена пресечь эти нарушения и оштрафовать нарушителей. Так называемое дополнительное заявление о претензиях, выпущенное в июле, содержит более жесткие обвинения в адрес Google по сравнению с теми, что были выдвинуты в прошлом году. Его авторы утверждают, что компания использует доминирование на рынке поиска для продвижения собственного сервиса интернет-покупок.

Документы такого рода обычно издаются при проведении более сложных расследований, чтобы подготовить юридическую почву для вынесения окончательного решения, которое неизбежно будет обжаловано в суде. Google отрицает свою вину в деле о продвижении сервиса покупок. Между тем в документе представлен черновик требований, которые комиссия намерена предъявить компании: «Для исправления ситуации может потребоваться, чтобы Google при поиске размещал и показывал информацию о конкурирующих сервисах покупок так же, как он показывает собственный сервис».

Собратья по монополизму 1,39 млрд евро в общей сложности заплатила корпорация Microsoft с 2003 до 2013 г. в качестве штрафов за нарушение антимонопольного законодательства в Европе и невыполнение предписаний Еврокомиссии

Google в течение нескольких лет вел споры с прежним комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Хоакином Альмунией по поводу размещения ссылок в результатах поиска. Затем регуляторы отказались от первоначальных требований, решив добиться от Google более серьезных уступок.

Второй документ Еврокомиссии, попавший в распоряжение WSJ, касается официальных обвинений, предъявленных Google в апреле. Тогда регуляторы заявили, что компания использует свой контроль над ОС Android, чтобы оказывать давление на сотовых операторов и изготовителей телефонов, заставляя их устанавливать поиск и браузер Google на мобильные устройства.

На выработку окончательного решения по уже начатым расследованиям в отношении Google у комиссии могут уйти долгие месяцы: компании будет предоставлено время для обжалования обвинений и попытки их уладить.

Инновации Google, напротив, способствовали развитию конкуренции, поскольку расширили выбор для европейских потребителей, считает представитель Google Эл Верни. Он надеется, что эту точку зрения удастся довести до сведения Еврокомиссии.

Доля мобильной платформы Google в общем числе поисковых запросов начиная с 2009 г. неизменно превышала 90% практически во всех странах ЕС. В случае неблагоприятного для компании антимонопольного решения ей грозит штраф в размере 10% годовой выручки за каждый пункт предъявленных обвинений.

Перевел Александр Силонов