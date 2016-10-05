На широкоэкранные смартфоны приходится почти половина российского рынка

В августе 2016 г. смартфоны с диагональю экрана свыше 5 дюймов (фаблеты) заняли более 47% в продажах всех смартфонов в России. Это следует из материалов компании – партнера нескольких электронных ритейлеров. Ее данные подтвердили три человека, близкие к разным компаниям – партнерам производителей смартфонов. Годом ранее доля широкоэкранных смартфонов в продажах составляла около 30%, а в деньгах – чуть более 41% российского рынка. В июне 2016 г. их доля в российской выручке от продаж смартфонов впервые превысила половину, а в августе она была уже более 53%.

По итогам 2015 г. 30% проданных в России смартфонов имели диагональ более 5 дюймов, в первом полугодии 2016 г. их доля была уже 42%, а в августе – почти половина, 47%, посчитал представитель «Связного» Сергей Тихонов. В январе – августе 2016 г. в России было продано 7,3 млн фаблетов на сумму более 97 млрд руб., утверждает он.

Хотя продажи фаблетов сильно выросли, весь российский рынок смартфонов в августе 2016 г. по количеству проданных смартфонов увеличился год к году чуть менее чем на 2% до 2,4 млн устройств, следует из материалов компании – партнера нескольких розничных сетей. При этом рыночные позиции всех категорий смартфонов с диагональю дисплея менее 5 дюймов сокращаются. Например, доля аппаратов с диагональю 3,5–4 дюйма в августе 2016 г. год к году уменьшилась (в штуках) на 3,5 п. п. до 2,4%, а смартфонов с диагональю 4–4,5 дюйма – на 9,4 п. п. до 24,1%.

У «Вымпелкома» продажи смартфонов с диагональю 5 дюймов и больше в августе 2016 г. были в разы выше, чем годом ранее, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

В продажах «М.видео» доля смартфонов с диагональю от 5 дюймов и больше – выше, чем в среднем по рынку, и в августе она составила 51%, говорит представитель компании Валерия Андреева.

Из-за кризиса покупатели вместо двух устройств – смартфона и планшета – стараются покупать одно – и это фаблет, который можно носить в кармане и использовать как для звонков, так и для выхода в интернет, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, эволюция портативной электроники ведет к тому, что экраны смартфонов увеличиваются, а планшетов – уменьшаются. С точки зрения удобства пользования фаблет сейчас – идеальное по габаритам устройство, считает Кусков.

Действительно, фаблеты зачастую замещают планшеты, поскольку по скорости и удобству пользования не уступают им, говорит Айбашева.

Первый фаблет с диагональю экрана 5,3 дюйма в России появился в конце 2011 г., его привез Samsung, рассказывал ранее «Ведомостям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Взрывного роста популярности смартфоны с большим экраном дождались через три года. За девять месяцев 2014 г. их продажи выросли в 4 раза к уровню годичной давности, говорилось в материалах «Связного». А в 2015 г. продажи фаблетов в России впервые превысили продажи планшетных ПК, сообщала J’son & Partners Consulting. Сколько устройств обеих категорий было продано, компания не говорила. По данным, которые в начале 2016 г. приводила «Евросеть», в России было продано 7,5 млн смартфонов с диагональю дисплея свыше 5 дюймов и 6,1 млн планшетов (-35% год к году).

Менее 10% продаж смартфонов Lenovo в России приходится на фаблеты (компания причисляет к ним устройства с диагональю от 5,5 дюйма), говорит вице-президент Lenovo по Восточной Европе Глеб Мишин. Фаблеты популярны в странах с развитыми потоковыми видеосервисами. Он приводит в пример Китай, где люди покупают такие смартфоны специально для просмотра видео, что и сформировало привычку держать гаджет двумя руками. Россияне не могут к этому привыкнуть, что и является главной причиной непопулярности в России устройств с диагональю более 5,5 дюйма, уверен Мишин. Но развитие потокового видео вполне способно сформировать такую привычку и привить интерес к фаблетам, считает он.

Цена не так важна, рассуждает Мишин, – на рынке есть качественные фаблеты, которые дешевле смартфонов с меньшей диагональю (у Lenovo есть такой), но ажиотажа они не вызывают.

Динамика продаж фаблетов в рознице МТС соответствует общерыночной: в августе 2016 г. их доля в выручке от продаж смартфонов составила 54%, рассказывает представитель оператора Дмитрий Солодовников. Покупатели предпочитают экран больше 5 дюймов, поскольку он существенно расширяет возможности потребителей развлекательного контента: на большом дисплее комфортнее смотреть фильмы, играть в игры и т. п., объясняет он. При этом на фоне общего роста цен на смартфоны стоимость фаблетов снижается, говорит Солодовников. В августе 2016 г. цена на смартфоны в среднем была на 15% выше, чем годом ранее. В то же самое время цена на фаблеты упала на 6%, утверждает он. По словам Солодовникова, по итогам 2015 г. продажи фаблетов в рознице МТС превысили число проданных планшетов, снижение продаж которых продолжается.

Фаблеты действительно интересны, поскольку позволяют экономить, совмещая в одном устройстве компактность смартфона и большой экран планшета, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Вместе с тем за восемь месяцев этого года в сети «Мегафона» было продано на 34% планшетов больше, чем за тот же период прошлого года, утверждает она. Это связано с тем, что «Мегафон» предлагает готовые решения на базе планшетов, например «Планшет для водителя», объясняет она.

Интерес покупателей к смартфонам с диагональю экрана от 5 дюймов растет и в «Евросети» – большой дисплей стал одним из ключевых факторов при выборе устройства, передал «Ведомостям» директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. В августе 2016 г. продажи планшетов в России в штуках год к году сократились на 30%, в деньгах – на 29%: причиной такого падения стало увеличение на рынке доли смартфонов с экранами от 5 дюймов и больше, считает он.

Средняя цена фаблета в России в январе – августе 2016 г. год к году практически не изменилась: она составляет 13 400 руб., утверждает Тихонов. Модели с диагональю 5,5 дюйма могут стоить даже меньше 6000 руб., утверждает Андреева.

Фаблеты влияют на рынок планшетов с диагональю менее 8,9 дюйма: на устройства с большей диагональю это влияние не распространяется, считает Тихонов.

В подготовке статьи участвовали Кирилл Седов и Павел Кантышев