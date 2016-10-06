Xiaomi открывает монобрендовый салон в Москве

Компания «Смарт оранж», подразделение дистрибутора RDC Group, открывает в Москве монобрендовый магазин Xiaomi – он появится в торговом центре «Калейдоскоп». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Смарт оранж». По его словам, планируется открытие и других салонов Xiaomi. Сколько магазинов и в какие сроки будет открыто, представитель «Смарт оранж» не говорит и не раскрывает инвестиций в проект. По его словам, торговая площадь магазина составит порядка 30 кв. м, в нем будут продаваться как смартфоны, так и другие гаджеты производителя.

Человек, знакомый с менеджерами RDC Group, утверждает, что к лету 2018 г. «Смарт оранж» планирует открыть примерно 20 магазинов Xiaomi. Флагманский бутик расположится в Москве, а магазины поменьше – в регионах, утверждает он. Бюджет проекта он оценивает чуть более чем в $2 млн. Открытие монобрендового магазина обходится не менее чем в 3 млн руб., утверждает сотрудник одной из розничных сетей. Представитель «Смарт оранжа» это не комментирует. Сейчас ведутся переговоры с владельцами торговых площадей, утверждает он.

С 2012 г. одним из инвесторов Xiaomi является фонд DST Юрия Мильнера. Он был лид-инвестором в трех раундах финансирования более чем на $0,5 млрд, из них подавляющая часть – от DST, говорил человек, близкий к одному из инвесторов в Xiaomi. По его словам, DST в общей сложности вложил в Xiaomi больше любого другого инвестора.

Осенью 2014 г. смартфоном Xiaomi Mi4 в России начал торговать китайский интернет-магазин JD.com. В июне 2016 г. смартфоны Xiaomi появились в рознице «Связного» и «Евросети». Сейчас Xiaomi занимает менее 1% российского рынка смартфонов в штуках, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В августе доля Xiaomi на российском рынке телефонов составила 0,4% в штуках и 0,8% в деньгах, посчитал представитель МТС Дмитрий Солодовников. По данным Telecom Daily, в первом полугодии 2016 г. в России было продано 11,3 млн смартфонов.

Дорогой стартап По данным The Wall Street Journal, Xiaomi – второй по стоимости стартап мира после Uber. В декабре 2014 г. в очередном раунде инвестиций он был оценен в $46 млрд.

Для Xiaomi достигнутые позиции – отличный результат и объясняется он именно выходом в крупные розничные сети, считает сотрудник одного из ритейлеров.

Созданная в 2010 г. компания Xiaomi уже в 2015 г. заняла 5-е место по отгрузкам смартфонов на мировой рынок, следует из отчета Gartner. Она поставила на рынок 65,6 млн смартфонов и заняла 4,6% этого рынка. 5-е место у Xiaomi и по итогам II квартала 2016 г. – компания поставила на мировой рынок чуть более 15,5 млн (4,5%). Лидирует с 22,3% рынка Samsung – он отгрузил за II квартал более 76,7 млн аппаратов.

Бизнес-модель Xiaomi изначально заключалась в том, чтобы продавать аппараты по себестоимости на флеш-распродажах (интернет-распродажи, ограниченные по времени и размеру партии), а зарабатывать на реализации мобильных приложений, отмечает Муртазин. Но в России, где в отличие от Китая можно, к примеру, свободно воспользоваться приложениями Google, такая модель, очевидно, не работает, считает он. Покупатели предпочитают платить по факту получения смартфона, а не делать предоплату, указывает Муртазин. Наконец, специфика России в том, что покупатели предпочитают брать аппараты новых марок в физической рознице, а не в интернете, поэтому развития розничного канала продаж новым брендам не избежать, уверен Муртазин.

Реализация смартфонов на флеш-распродажах даже в Китае уже не работает так хорошо, как раньше, утверждает президент «Евросети» Александр Малис. А в России для малоизвестных брендов не работает вовсе – рынок устроен так, что покупатель хочет вживую оценить то, что ему предлагают, отмечает он. Поэтому новым брендам смартфонов приходится выстраивать отношения с российской розницей, говорит Малис. Монобрендовый магазин призван в первую очередь служить витриной производителя: там представлены его флагманы, расширенный модельный ряд, объясняет он. Как показывает опыт, продажи в фирменных монобрендовых магазинах выше, чем в мультибрендовых, но много монобрендовых торговых точек не построишь, добавляет Малис.

Магазины производителей в большинстве случаев являются демонстрационными залами, в которых предлагается весь ассортимент компании, доступный в России, также говорит представитель «Связного» Сергей Тихонов. Покупатель приходит в фирменный магазин, изучает гаджет, а затем часто покупает его в крупных розничных сетях, так как ритейлеры предлагают больше дополнительных сервисов и возможностей, отмечает он. В монобрендовые салоны определенного производителя ходят лояльные бренду клиенты, которые получают там возможность приобрести максимально широкий ассортимент гаджетов, представленный в России, и аксессуаров к ним, считает Тихонов.

Монобрендовый магазин призван упрочить положение бренда и, безусловно, способствует его продвижению, передал «Ведомостям» гендиректор Inventive Retail Group (в нее, в частности, входит сеть монобрендовых фирменных магазинов Samsung и торгующих электроникой Apple салонов re:Store) Тихон Смыков. Чтобы в монобрендовом магазине продажи были выше, необходимо, чтобы бренд был сильным: Xiaomi в России на сегодняшний день, при всем уважении, таковым не является, утверждает он. В случае с Xiaomi монобрендовые магазины – дорогостоящая инвестиция для присутствия на российском рынке, которая может окупиться только в очень долгосрочной перспективе, заключает Смыков.