Миноритарии Samsung предложили разделить его на управляющую компанию и холдинг

Инвестфонды Blake Capital и Potter Capital, контролирующие в сумме 0,62% акций Samsung Electronics, призывают разделить эту южнокорейскую компанию на две части. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо, которое инвестфонды в среду направили другим акционерам компании. В письме они также предлагают направить на выплату дивидендов 30 трлн вон (около $27 млрд), провести листинг акций Samsung на NASDAQ, а также ввести в состав правления компании трех независимых директоров.

Samsung Electronics добилась впечатляющих результатов, сформировала портфель первоклассных активов и стала одной из наиболее важных технологических компаний мира, однако ее акционеры уже долгое время страдают от недооцененности акций компании на рынке ценных бумаг, говорится в письме. Акции компании, имеющей слишком сложную структуру управления, недооценены примерно на 70%. Достижения Samsung не отражаются на цене ее акций и эту проблему необходимо решать, считают авторы письма. Решение Blake Capital и Potter Capital видят в разделении Samsung на управляющую компанию и холдинг. Это, по их мнению, улучшит систему корпоративного управления и обеспечит получение налоговых льгот. Листинг на бирже NASDAQ позволит увеличить объемы торгов акциями и привлечь международных инвесторов, цитирует Bloomberg письмо миноритариев. Сейчас акции компании торгуются на Лондонской и Корейской фондовых биржах.

Инвестфонды Blake Capital и Potter Capital принадлежат нью-йоркскому хедж-фонду Elliott Management. В вопросы организационной структуры Samsung и его «дочек» этот фонд пытается вмешаться не впервые. В 2015 г. он приобрел 7,12% акций Samsung С&Т, дочерней компании Samsung, занимающейся строительством. После этого Elliott Management пытался через суд заблокировать слияние Samsung C&T и южнокорейской Cheil Industries, но проиграл и продал свою долю в компании, после того как остальные акционеры одобрили сделку.

Предложение реструктурировать бизнес акционеры выдвигают в критический для южнокорейского конгломерата момент. Во II квартале 2016 г. Samsung зафиксировал самую высокую прибыль с начала 2014 г., и ожидалось, что выпуск модели Samsung Galaxy Note 7 во втором полугодии закрепит этот успех. Однако вскоре после ее выхода компания была вынуждена отозвать смартфоны из-за дефекта аккумулятора, который вызывал перегрев и возгорание устройства. Финансовые результаты III квартала Samsung должен представить 7 октября.