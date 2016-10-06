Google представил новые устройства

Цифровой помощник Google Assistant появился на рынке позже аналогичных разработок Apple, Microsoft и Amazon.com, но руководители Alphabet, материнской компании Google, надеются, что их продукт со временем потеснит более опытных конкурентов, – такая ситуация ранее сложилась на рынке поисковых систем, где Google также не был пионером.

«Когда я смотрю на развитие вычислительных систем, мне очевидно, что мы переходим от главенства мобильных технологий к главенству искусственного интеллекта», – заявил во вторник гендиректор Google Сундар Пичаи.

Системы искусственного интеллекта в виде цифровых помощников с голосовым вводом команд вроде Amazon Alexa, Apple Siri и Microsoft Cortana подрывают позицию Google как основного ресурса для поиска информации, между тем именно поиск с размещением контекстной рекламы обеспечивает Alphabet около 90% всех доходов. Ответом Alphabet стало создание системы Google Assistant, базирующейся, как утверждает Пичаи, на таких «глубоких» технологиях, как беспрецедентно точное распознавание речи и изображений, автоматический перевод текстов и синтез речи, а также использование «графа знаний» Google, позволяющего быстро отвечать на самые разные вопросы.

Цифровой помощник встроен как в дорогие модели смартфонов Pixel, конкурирующие с iPhone, так и в новые беспроводные динамики Google Home, конкурирующие с устройствами Echo производства Amazon. Функция искусственного интеллекта имеется и в новом мессенджере Google Allo. Впрочем, пока Google Assistant не является стандартным компонентом операционной системы Android, используемой десятками производителей смартфонов во всем мире.

«Теоретически в этой области у Google гораздо более сильные позиции, чем у Amazon, – цитирует WSJ слова Яна Досона, основателя исследовательской фирмы Jackdaw Research. – Однако для достижения успеха Google должен побыстрее внедрять Assistant во все свои продукты. Если Assistant не станет частью Android в ближайшем будущем, вся стратегия компании может провалиться. Помощник будет полезным, только если станет вездесущим».

Акустическая система Google Home появится в продаже в США с 4 ноября. Стоить новинка будет $129 (для сравнения: Echo стоит $180). Наряду с обычными для таких устройств функциями Home имеет средства для взаимодействия с системами Chromecast и Android TV через сеть WiFi.

Pixel – первый смартфон, который Google продает под собственным брендом. Прежде компания участвовала в создании телефонов Nexus, распространявшихся под марками других производителей. Версия Pixel с диагональю экрана 5 дюймов будет стоить в США от $649, более крупная модель, Pixel XL, – $770. Одна из особенностей Pixel – возможность быстрой зарядки. После подключения к электросети на 15 минут телефон сможет автономно работать около семи часов. Еще одна особенность – совместимость с платформой виртуальной реальности Daydream. Шлем виртуальной реальности ценой $79 Google также представил во вторник.

Выход Google на рынок смартфонов может повлиять на отношения этой компании с поставщиками устройств на базе Android. В частности, некоторые аналитики полагают, что у Samsung появляется стимул для создания собственной мобильной ОС.