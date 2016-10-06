Рынок облаков в 2015 году вырос на 66,9% из-за падения рубля

Российский рынок облачных услуг в 2015 г. вырос на 66,9% из-за падения рубля, а в будущем его будет стимулировать государство, считает IDC

В 2015 г. российский рынок облачных сервисов вырос год к году на 66,9% и достиг 22,7 млрд руб., сообщила исследовательская компания IDC. В долларах рынок также вырос – на 5,2% до $370 млн. Из-за падения рубля импортное оборудование подорожало, а вот цены на облачные услуги остались прежними, замечает руководитель исследований облачных услуг IDC Дмитрий Гаврилов, объясняя спрос на облачные сервисы желанием компаний сэкономить.

С подобной оценкой роста спроса на облачные сервисы согласны гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев и директор по маркетингу облачной платформы Microsoft Дмитрий Марченко. Последний называет основным фактором роста облачных сервисов экономию.

Облачные сервисы могут позволить сэкономить на IT-инфраструктуре от 30 до 70%, кроме того, увеличивается скорость развертывания, сокращаются капитальные затраты, говорит представитель «Ростелекома» Ирина Жаброва. Она тоже соглашается с выводами IDC: востребованность облачных услуг подтверждается ростом выручки оператора в этом сегменте. В январе – июне 2016 г. выручка «Ростелекома» от дополнительных и облачных услуг выросла на 41,6% год к году, говорит Жаброва. Рынок облачных сервисов ежегодно растет в рублях на 15–20%, уточняет представитель «Мегафона» Юлия Дорохина.

Спрос на публичные облака обгоняет спрос на частные, объясняет Гаврилов. Самыми крупными потребителями публичных облаков были компании ритейла, за ними следуют компании финансового сектора. Но финансовые компании при этом были самыми крупными потребителями частных облаков.

Рост продолжится По прогнозу IDC, через пять лет потребление облачных сервисов в России вырастет с нынешних $370 млн до $647 млн. Среднегодовой рост рынка в долларах, таким образом, она прогнозирует в пределах 11,8%.

В 2016 г. доля расходов российских банков на облачные сервисы должна вырасти с 5 до 10% от IT-бюджетов, прогнозировали в конце прошлого года немецкий разработчик программного обеспечения SAP и Национальное агентство финансовых исследований. Они прогнозировали, что абсолютные затраты банков на облака, в 2015 г. составлявшие $51 млн, тоже вырастут в 2 раза. Облака позволяют банкам экономить, но они хранят там данные, минимально связанные с клиентами и не критичные для банковской деятельности, говорилось в исследовании. Однако за прошедший год службы безопасности клиентов постепенно стали привыкать к облачным технологиям, радуется Гонтарев.

Из соображений безопасности и отсутствия ощущения контроля крупный бизнес пока опасается переводить в облака свою инфраструктуру, соглашается Дорохина. Популярнее всего облачные сервисы у небольших и средних компаний, считает она. С ней не соглашается представитель МТС Дмитрий Солодовников, по мнению которого облачные решения более всего востребованы у больших предприятий авиационной, энергетической, сырьевой промышленности.

Государство уже сейчас активно пользуется облачными сервисами, говорит Гаврилов, приводя в пример информатизацию налоговых сервисов. В ближайшие пять лет оно будет все больше влиять на этот рынок, считает он. Есть стратегия развития отрасли информационных технологий в России на 2014–2020 гг., госпрограмма «Информационное общество», концепция перевода государственных систем в федеральные и региональные дата-центры, утвержденная в прошлом году, перечисляет Гаврилов правительственные инициативы, которые повлияют на отрасль облачных услуг.