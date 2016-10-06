В Москве задержан руководитель Ассоциации по защите авторских прав в интернете

Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в мошенничестве, сообщил «Ведомостям» представитель МВД. Источник в силовом ведомстве уточнил, что оба задержанных выпущены под подписку о невыезде до предъявления обвинения.

«Было установлено, что в отношении учредителя одного из интернет-магазинов ранее возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации электронной продукции. Воспользовавшись данной информацией и выступая в качестве посредников - представителей потерпевшей организации, злоумышленники начали вымогать у него денежные средства в сумме 50 млн руб. в качестве компенсации потерпевшей стороне. Распорядиться полученными деньгами они собирались по своему усмотрению», - цитировал «Интерфакс» официального представителя МВД Ирину Волк.

Один из задержанных - руководитель Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сам Рябыко опроверг «Ведомостям» свой арест.

Основатель «Аймобилко» Николай Белоусов сказал «Ведомостям», что знает о задержании Рябыко и что оно связано с вымогательством денег у него по следам публикации в «Газете.ру». Согласно информации издания, следствие предполагает, что Белоусов получал доходы от деятельности пиратской библиотеки «Либрусек». Рябыко утверждал, что «Аймобилко», пообещав придумать, как легально сделать книги «Либрусека» почти или полностью бесплатными для читателей, тем не менее не платит вознаграждение правообладателям.