ГКРЧ выделит всем желающим частоты для развития четвертого поколения сотовой связи в Крыму

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи 3 ноября рассмотрит вопрос о выделении частот диапазона 450 МГц (453–457,4 МГц и 463–467,4 МГц) для создания сетей стандарта LTE (4G) на территории Крыма и Севастополя, следует из повестки заседания комиссии, с которой ознакомились «Ведомости».

Комиссия собирается выделить этот диапазон для неограниченного круга лиц, но заявку в ГКРЧ на использование полос радиочастот подал один оператор – местный ГУП «Крым-телеком», пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы комиссии. Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к госкомиссии. «Крым-телеком» вышел на рынок позже и, видимо, хочет наверстать упущенное, предположил он. Представитель «Крым-телекома» отказался комментировать интерес компании к LTE-450. Представитель Минкомсвязи отказался говорить, кто из операторов подал заявки и каким будет порядок присвоения частот.

ФГУП «Крым-телеком», на 100% принадлежащий мининформсвязи Крыма, запустил сеть в коммерческую эксплуатацию 1 февраля 2016 г. Оператор запустил сеть UMTS (3G) и GSM на частотах 1800 и 900 МГц, использовав национализированное оборудование украинских «Киевстара» и «Укртелекома», которые были вынуждены уйти с полуострова. Тогда оператор рассчитывал запустить в июне и сеть 4G на частотах 1800 МГц, однако запуск так и не состоялся. Для запуска стандарта не хватило ширины полосы, объяснил вчера «Ведомостям» директор «Крым-телекома» Владимир Дрозденко.

Не избежали санкций В марте 2016 г. министерство торговли США ввело ограничения на поставки оборудования и софта ZTE, поскольку эту корпорацию подозревают в экспорте высокотехнологичной продукции в Иран, находившийся, как и Крым, под санкциями.

Согласно санкциям, наложенным минфином США, американцам и американским компаниям «запрещено передавать, продавать или сдавать в аренду в Крыму телекоммуникационное оборудование, в частности спутниковые и наземные системы связи». Собеседник в одном из производителей оборудования связи говорит, что вендоры не могут поставлять продукцию на территорию Крыма и Севастополя, равно как и операторы не могут развертывать там свои сети и оказывать услуги связи. Именно поэтому ни один из них не декларирует своего намерения развиваться на полуострове, объясняет он. Представитель ZTE говорит, что компания готова поставлять оборудование для сетей LTE-450 в Россию, однако о возможности поставок в Крым говорить отказался.

Оборудование для строительства сетей LTE в диапазоне 450 МГц есть у китайских производителей и крымские операторы рассчитывают именно на них, предполагает собеседник в одном из вендоров. На территорию Крыма оборудование согласились поставлять только две китайские компании, знает человек в одном из операторов полуострова. Есть и другая схема ввоза оборудования европейских вендоров в Крым, рассказывает собеседник в одном из мобильных операторов. Формально закупать его можно не напрямую – через посредников на территории России, которые потом перепродадут эти продукты операторам в Крыму, – либо просто использовать чье-то старое оборудование, объясняет он.

Nokia не поставляет свое оборудование в Крым, сообщил представитель производителя. Что касается частот диапазона 450 МГц, то подходящее для него оборудование Nokia поставляет только для Tele2, а этот оператор не сообщал о желании строить сеть в Крыму, уточняет он. Представитель Huawei отказался от комментариев, представитель Ericsson не ответил на запрос «Ведомостей».

Сейчас крымские операторы располагают LTE-частотами только в верхнем диапазоне. Крупнейший оператор связи на полуострове – «К-телеком» (работает в Крыму под брендом Win Mobile) развивал сети LTE в диапазоне 2,5–2,7 ГГц. «КТК телеком» (бренд Volna Mobile) летом 2016 г. запустил сеть LTE в диапазоне 2,6 ГГц, говорит гендиректор оператора Дмитрий Клименко.

Возможность получения частот 450 МГц на полуострове представители «большой тройки» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) комментировать отказались. Так же поступил представитель «КТК телекома». С представителями «К-телекома» вчера связаться не удалось.