Oculus пытается вернуть интерес к шлему виртуальной реальности Rift

Oculus, впервые после запуска очков Rift собравшая на этой неделе своих разработчиков, вынуждена бороться как с конкурентами – HTC и Sony, – так и с серией досадных ошибок

По прошествии шести месяцев после столь ожидаемого запуска очков виртуальной реальности принадлежащая Facebook компания Oculus проходит первую проверку на соответствие реальности.

Oculus, впервые после запуска очков Rift собравшая на этой неделе своих разработчиков, вынуждена бороться как с конкурентами – HTC и Sony, – так и с серией досадных ошибок. Запуск сопровождался проблемами с доставкой и более высокой ценой устройства по сравнению с ожидаемой. У устройства все еще нет какой-либо популярной игры, которая бы увеличила его привлекательность для широкого круга пользователей. А в последние недели гнев на основателя Oculus Палмера Лаки за его политические взгляды (выяснилось, что он пожертвовал $10 000 небольшой группе активистов, поддерживающих Дональда Трампа) вызвал отток разработчиков Oculus, от которых ждут создания игр и других развлечений для Rift. Все эти заминки стоили Oculus снижения продаж примерно на 5000 устройств за последний месяц, подсчитал Пайпер Джеффри, аналитик Gene Munster.

Теперь Oculus пытается возродить энтузиазм в отношении своего шлема виртуальной реальности. Ожидается, что на конференции для разработчиков Oculus представит сенсорный ручной контроллер, позволяющий хватать и перемещать виртуальные объекты, – это наиболее ожидаемая возможность, которую HTC популяризирует вкупе со своим набором для виртуальной реальности Vive с самого его запуска. Несколько сессий сосредоточатся на том, как сделать игры и другой контент для виртуальной реальности более управляемыми и удобными.

Отношение разработчиков к Oculus, которую Facebook купил за $2 млрд в 2014 г., еще до того, как та выпустила хоть один продукт, за последний год изменилось с того, что один из разработчиков описал как «праздник любви», до различных оттенков разочарования.

«Людей долгое время накручивали виртуальной реальностью», – говорит Эдвард Макнил, разработчик игр, сотрудничающий с Oculus уже 3,5 года. Он описывает Rift как «хороший продукт», запуск которого оказался неумелым и несовершенным. «После всей этой шумихи некоторые неизбежно останутся разочарованными», – считает он.

Макнил и другие разработчики говорят, что они остаются оптимистами в отношении виртуальной реальности и собираются и дальше строить приложения для Oculus. Представитель Oculus отказался от комментариев.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг предсказывал, что виртуальная реальность станет следующей основной вычислительной платформой, которая позволит создавать наиболее полный эффект погружения в игры, интернет-общение и просмотр видео. Стартапы, сосредоточенные на виртуальной и дополненной реальности (технологии, смешивающей реальный и виртуальный миры), за последние 12 месяцев получили инвестиции в $2,3 млрд, следует из цифр Digi-Capital, консультационной фирмы, занимающейся слияниями и поглощениями.

Рынок высококачественных устройств для виртуальной реальности еще только зарождается. Oculus была на нем первой, но вскоре после нее на рынок вышел Vive от HTC. На следующей неделе представить свою разработку планирует Sony. Аналитики ожидают, что спрос на нее будет велик, так как она будет подсоединяться к игровой консоли PlayStation 4 – по всему миру уже продано более 43 млн таких устройств.

Есть также более дешевые шлемы, работающие со смартфонами, такие как представленный на днях Daydream View от Google или шлем Gear VR, разработанный совместно Samsung и Oculus и стоящий $100.

Перевел Олег Сальманов