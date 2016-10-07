Акции Nutanix, одного из стартапов стоимостью свыше $1 млрд, подорожали после IPO на 131%

Нынешний год был крайне неблагоприятным для американского рынка IPO, в особенности для высокотехнологического сегмента. На этом фоне успешный листинг компании Nutanix, поставщика облачных систем хранения, заставил участников рынка более внимательно следить за так называемыми единорогами – стартапами, оцененными более чем в $1 млрд.

По данным Dealogic, рынок IPO сейчас находится на самом низком уровне за все годы после финансового кризиса 2008 г. Общая выручка банков от участия в IPO с начала года не достигла $1 млрд. Отчасти это объясняется выросшей волатильностью рынка – в начале года большинство намеченных сделок были отменены, а инвесторы настроены очень недоверчиво, несмотря на финансовые успехи многих компаний. Еще один фактор, который, возможно, будет долго влиять на ситуацию, – то, что технологические компании, в свое время определившие картину рынка IPO (сейчас среди них, например, Uber, Snapchat и Airbnb), смогли получить миллиарды долларов, оставаясь частными. Не исключено, что наметившееся оживление на рынке IPO вскоре позволит понять, был ли спад 2016 г. частью цикла или же такое положение установилось надолго.

«К концу года мы ожидаем увидеть более сбалансированный график IPO с более равномерной динамикой, – говорит Эван Дамаст, глава подразделения акций в Morgan Stanley. – Альтернатива в виде рынков частного капитала лишь один из возможных путей. Способность компаний привлекать деньги с его помощью помогает отсрочить выход на публичный рынок, но не устраняет необходимости IPO».

Крупнейшие единороги в ближайшем будущем вряд ли превратятся в публичные компании, но некоторые менее крупные компании вновь стали проявлять интерес к IPO. Их успехи вселяют надежду, что рынок активизируется, хотя пока не ясно, в какой степени. По словам Мэттью Кеннеди, аналитика из Renaissance Capital, в сентябре публичными стали пять компаний, профинансированных венчурным капиталом, причем четыре из них были оценены рынком выше верхней границы запланированного диапазона.

Coupa Software 5 октября разместила свои акции на бирже по цене, соответствующей верхней границе диапазона, как и Nutanix несколькими днями раньше. «Прошедший месяц для рынка IPO был переломным, – говорит Кеннеди. – В первые месяцы года мы не видели подобных сделок и такого спроса».

Однако нынешний рост выглядит значительным лишь на фоне предшествовавшего спада. Общий размер сделок IPO в США за первые девять месяцев 2016 г. составил $16 млрд – на 45% меньше, чем в 2015 г. Это самый низкий показатель с 2009 г. На сегмент IT из общей суммы пришлось чуть больше $3 млрд.

Компании и их банки при выходе на публичный рынок очень осторожно устанавливают цены на акции. «В целом суммы для IT-компаний все еще ниже, чем в 2014–2015 гг., – говорит Кеннеди. – Несмотря на ускорившийся рост, новые сделки часто идут по цене ниже, чем в других отраслях, и ниже, чем было прежде». В то же время этот процесс самораскручивающийся: рост числа сделок привлекает инвесторов, в результате все новые и новые стартапы начинают думать об IPO.

«В 2015 г. в большинстве случаев котировки оказывались ниже цены IPO, и это разочаровало инвесторов, но в этом году соотношение стало более благоприятным», – утверждает Джефф Зайковски, глава американского подразделения акционерного капитала в JPMorgan.

По оценке Renaissance, в 2016 г. общее число сделок выросло на 39%, число сделок в сегменте IT – на 88%. Однако многие аналитики полагают, что для возрождения былого энтузиазма на рынке нужны более крупные сделки, по масштабам сопоставимые с IPO Facebook, Twitter или Alibaba.

Перевел Александр Силонов