НРА: Рекламодатели заигрались с интернетом

Многие рекламодатели в России «заигрались» с интернетом, заявили на своей первой презентации Национального рекламного альянса (НРА) его топ-менеджеры. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, присутствовавших на мероприятии. При этом рынок интернет-рекламы непрозрачен, там длинная цепочка посредников, а экономический эффект от продвижения в сети «неочевиден», у рекламодателей «зафиксирован рост недоверия к интернет-рекламе», заявили сотрудники нового мегаселлера. ТВ-реклама, напротив, максимально эффективна и прозрачна, селлер в 2017 г. докажет, что телевидение - самое транспарентное медиа, передали собеседники «Ведомостей» слова Сергея Веселова из НРА.

О создании единого продавца рекламы крупнейшие телехолдинги – «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) – объявили весной 2016 г. Сейчас рекламу на телеканалах ВГТРК, НМГ и на «Первом» продает Vi – крупнейший в России рекламный селлер. У «Газпром-медиа» собственный сейлз-хаус.

НРА с конца августа предварительно обсуждает с агентствами и рекламодателями условия размещения в телеэфире в 2017 г. Официально продажи стартуют 17 октября, заявил сегодня селлер на презентации. Цены на ТВ-рекламу на 2017 г. вырастут сразу на 15%, сообщил НРА. Рекламные доходы всех каналов увеличится на 10%, прогнозирует он: рынок будет расти медленнее цен поскольку часть рекламного инвентаря (прогнозируемых контактов с аудиторией) селлер продавать заранее не будет и оставит как стратегический запас.

По итогам этого года рынок ТВ-рекламы вырастет на 6-7%, прогнозировал недавно Vi.

ТВ - крупнейшее медиа в России. Но по оценке IAB Russia, компании Рунета уже догоняют телеканалы по рекламным доходам. Так, за первые шесть месяцев этого рекламодатели потратили в сети 64,5 млрд руб., подсчитала эта ассоциация. В эфире за тот же период они потратили 71,3-71,8 млрд руб., следует из данных АКАР.

Одна из точек роста рынка ТВ-рекламы в следующем году - как раз растущее недоверие рекламодателей в интернет-рекламе, так что у ТВ-рекламы есть большой потенциал доли в рекламных бюджетах, считает НРА, рассказали «Ведомостям» собеседники, присутствовавшие на его презентации.

При этом НРА сам продает рекламу и в интернете. В его состав войдут два интернет-селлера - IMHO Vi (прежде был в группе Vi) и сейлз-хаус Gazprom-Media digital (GPMD, принадлежит холдингу «Газпром-медиа»). Отвечать за продажи интернет-рекламы в НРА будет Сергей Пискарев (до сих пор управлял продажами ТВ-рекламы в «Газпром-медиа»).

Также НРА считает, что потребительский спрос оживляется, поэтому снижение рекламной активности «ненормально». Более того,«падение продаж (товаров и услуг - «Ведомости») у крупных рекламодателей связано со снижением инвестиций в ТВ», указал селлер в своей презентации.