Интернет в Москве за год подешевел на 16%

В III квартале 2016 г. тарифы на широкополосный доступ (ШПД) в Москве снизились в среднем на 16%. Это следует из материалов московского правительства. Сильнее всего (на 18%) уменьшились тарифы с диапазоном скорости 50-100 Мбит/с: подключение по ним в июле - сентябре в среднем стоило 545 руб. в месяц. Тарифы со скоростями свыше 100 Мбит снизились на 16% - ежемесячная абонентская плата по ним составляет в среднем 1225 руб. Тарифы скоростного диапазона 10-50 Мбит/с уменьшились на 14%: их пользователи платят за интернет в среднем 387 руб. в месяц, посчитал департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

При этом со II квартала 2015 г. из тарифных сеток операторов исчезли низкоскоростные (до 10 Мбит/с) тарифы с относительно небольшой (в среднем 297 руб. в месяц) абонентской платой, следует из материалов городского ведомства.

Чем выше скорость, тем больше простора для ценовых маневров: например, тарифы на ШПД на скорости 50-100 Мбит/с за последние два года снизились на ощутимые 200 руб., отмечает руководитель аналитического подразделения ДИТ Алексей Чукарин. В то же время московский рынок ШПД уже не первый год перенасыщен и возможностей для ценовой конкуренции осталось мало, считает он.

В Москве ШПД в разы дешевле, чем во многих других мегаполисах мира, утверждает Чукарин. Удельная стоимость доступа в 10 раз ниже, чем в Нью-Йорке, и в семь раз ниже, чем, к примеру, в Барселоне, приводит он примеры.

Тарифы падают, но доходы операторов стабильны, следует из материалов ДИТ. Консультант iKS-Consulting Максим Савватин оценивает средний доход с абонента в месяц (ARPU) московского пользователя ШПД примерно в 400 руб. Чукарин и Савватин сходятся в том, что ARPU в Москве за год практически не изменился.

То, что ARPU в Москве в последнее время практически не меняется, связано с тем, что абоненты постепенно переходят на более скоростные тарифные планы, объясняет Чукарин. Не случайно из тарифных сеток провайдеров в 2015 г. исчезли низкоскоростные бюджетные тарифы, подчеркивает он. В итоге абоненты продолжают платить провайдеру примерно столько же, сколько платили ранее, отмечает Чукарин. Также операторы продвигают ШПД в пакете с другими услугами (например, интернет-ТВ) и получают дополнительные доходы от этих сервисов, говорит Чукарин.

Конкурентная борьба на перенасыщенном рынке действительно привела к тому, что за год тарифы на ШПД в Москве снизились примерно на 20%, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. На столько же снизился и ARPU, не согласен он с аналитиками. Как только в тарифных сетках появляются тарифы, сниженные по сравнению со старыми, на них переходят уже подключенные абоненты, объясняет Мирзабеков. Снижение доходов привело к тому, что за год в Москве сократилось количество небольших провайдеров, утверждает он. По его словам, замедлить снижение ARPU помогают дополнительные услуги, в первую очередь OTT-сервисы.