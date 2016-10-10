Спецслужбы США обвинили Россию в попытке вмешательства в американские выборы

«Учитывая масштаб и характер произведенных действий, мы считаем, что санкционировать их могли только наиболее высокопоставленные чиновники России», – говорится в совместном заявлении разведывательных ведомств, в число которых входят ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Речь идет о целенаправленном обнародовании украденных данных электронной переписки членов национального комитета демократической партии (НКДП) и других лиц. Спецслужбы сообщили также о выявленном недавнем вторжении в ряд избирательных информационных систем США, которое было осуществлено с серверов одной из российских компаний. Правда, за это происшествие авторы заявления не возлагают ответственность на правительство России.

Факт взлома информационной системы НКДП был выявлен менее четырех месяцев назад, и заявление спецслужб еще больше усиливает трения между США и Россией. Эти трения уже привели к срыву переговоров по сирийскому конфликту, а также к ряду других дипломатических процессов.

Предъявление влиятельной державе прямого обвинения во вмешательстве в выборы, вероятно, можно назвать беспрецедентным. Именно российское правительство, по словам авторов заявления, санкционировало утечку данных почты, осуществленную тремя источниками – хакером под псевдонимом Guccifer 2.0, сайтом DCleaks.com и организацией WikiLeaks. «Утечки <...> соответствуют методам и мотивам, характерным для действий, инициированных Россией, – говорится в заявлении. – Данные были украдены и обнародованы с целью повлиять на выборы в США».

Корейский прецедент В 2014 г. американские официальные лица обвинили власти Северной Кореи в атаке на серверы Sony Pictures.

Согласно материалам агентства «Интерфакс» представители Кремля назвали выдвинутые обвинения «ерундой». «На сайт Путина ежедневно совершаются десятки тысяч хакерских атак, многие из них идут с территории США, но мы не обвиняем в этом Белый дом или ЦРУ», – цитирует «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Представитель американской администрации заявил, что в ответ на действия, предположительно осуществляемые Россией, правительство США примет ряд мер, в том числе дипломатических, экономических и юридических. Эксперты полагают, что против России или российских организаций, предположительно причастных к хакерским операциям, могут быть введены санкции, а если президент Барак Обама сочтет нужным, то и организованы ответные атаки на информационные системы.

Спецслужбы отмечают, что «повлиять на распределение голосов избирателей путем кибератаки или взломов было бы крайне трудно, даже если этим будет заниматься официальный представитель какого-либо государства. Система выборов в США построена по децентрализованной схеме и хорошо защищена. Тем не менее спецслужбы призывают чиновников к бдительности и сотрудничеству с министерством национальной безопасности.

Белый дом довольно долго воздерживался от публичного обвинения России в проведении кибератаки, что отчасти объясняется изощренностью связанных с Россией хакеров, умело маскирующих свои действия. Спецслужбы несколько месяцев вели расследование, регулярно оповещая законодателей о результатах. Несколько недель назад в отчетах появилось предположение о причастности Москвы к атаке хакеров. Но лишь совсем недавно у властей появилась почти полная уверенность в верности этого предположения. Следствие ФБР продолжается, по его итогам должны быть предприняты судебные действия.

Представители обеих крупнейших партий США требуют адекватного ответа на атаки. Сенатор-республиканец от Небраски Бен Сасса, член Комитета национальной безопасности, заявил, что «Москва должна понести серьезную ответственность». Конгрессмен-демократ от Калифорнии Адам Шифф также призывает к контрмерам, оговариваясь, что эти меры должны быть тщательно взвешены. Но бывшая чиновница министерства финансов Элизабет Розенберг предупреждает, что введение новых экономических санкций лишь в наказание за кибератаку было бы «излишне агрессивным и непропорциональным ответом».

Власти США также подозревают Россию в регулярном использовании кибератак для попыток повлиять на выборы в странах Европы. Примечательно, что в случае с нынешней кампанией в США целью хакеров стала демократическая партия. Утечка данных через WikiLeaks произошла за несколько дней до ее съезда и привела к смещению ряда демократов с постов в партии.

Перевел Александр Силонов